Paven rettede hård kritik mod Rusland påskedag

Ritzau Søndag, 17. april 2022 - 11:46

Pave Frans opfordrede påskedag verdens ledere til at høre folks bøn om fred i Ukraine. Han rettede indirekte en hård kritik mod Rusland, fordi det har ført Ukraine ind i en "grusom og meningsløs" konflikt.

- Ukraine er meget hårdt trængt af vold og ødelæggelser i den konflikt, som landet er trukket ind i, sagde paven i sit tv-transmitterede påskebudskab til en folkemængde på over 50.000 på Peterspladsen.

I den traditionelle tale "Urbi et Orbi" (til byen og verden), som holdes to gange årligt - juledag og påskedag - kaldte den 85-årige pave dette års højtid for "krigens påske".

Det var den første påske siden 2019, hvor der var adgang for offentligheden, efter ophævelsen af covid-19- restriktioner.

Det er traditionelt verdens konflikter, paven taler om, og han sammenlignede det chok, som endnu en krig i Europa, har været, med det chok, som apostlene fik, da de så den genopstandne Jesus.

- Vores øjne er også fyldt med vantro i denne krigens påske. Vi har set alt for meget blod, alt for meget vold. Vore hjerter er også blevet fyldt med frygt og angst, da så mange af vor brødre og søstre har måttet skjule sig for at komme i sikkerhed for bomberne.

Pave Frans har allerede tidligere taget afstand fra præsident Vladimir Putins sprogbrug, når denne taler om "en særlig militær operation". Pave Frans omtaler åbent skovdriften som "krig".

- Lad os se en beslutning om fred. Må der blive sat en stopper for denne spillen med musklerne, mens folk er underkastet lidelser, understregede han.

- Lad os ikke blive vant til krig, sagde pave Frans og så ud over Peterspladsen, som var dækket med titusindvis af blomster doneret af Holland.

Han opfordrede også til forsoning i konflikterne mellem israelere og palæstinensere samt i Libanon, Syrien, Irak, Libyen, Myanmar og DDR Congo.

/ritzau/Reuters