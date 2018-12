Pave Frans opfordrer til velgørenhed frem for julens grådighed

Ritzaus Bureau Tirsdag, 25. december 2018 - 07:54

Verdens 1,2 milliarder katolikker skal fokusere på velgørende formål og næstekærlighed i stedet for grådighed, fråseri og julens materialisme.

Det siger pave Frans i sin prædiken under den traditionsrige midnatsmesse i Peterskirken i Vatikanet natten til tirsdag dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mange mennesker bruger store dele af deres liv på at hige efter materiel lykke, mener paven. Og det går imod den bibelske fortælling om, at Gud viser sig for folk, der er fattige på materielle goder, men stærke i troen, siger pave Frans.

- Stående foran krybben forstår vi, at livets nektar ikke er materiel rigdom, men kærlighed. Ikke grådighed, men velgørenhed. Ikke praleri, men enkelhed, lyder budskabet fra paven.

- En umættelig grådighed kendetegner menneskets historie, selv i dag, hvor alt for mange går sultne i seng.

Katolikker fra alle verdenshjørner deltager i den årlige højtidelighed. Peterskirken alene er fyldt med cirka 10.000 mennesker. Derudover følger mange andre gudstjenesten fra pladsen udenfor.

I sidste års prædiken sammenlignede paven flygtninge og migranter med Maria og Josef, der ikke kunne finde et sted at bo i Betlehem.

Her var budskabet, at troen kræver, at udlændinge hilses velkommen.

Paven fortalte den bibelske historie, om hvordan Maria og Josef måtte rejse fra Nazareth til Betlehem for at lade sig registrere ved en folkeoptælling, som kejser Augustus havde befalet.

- Vi ser sporene efter millioner af mennesker, som ikke selv vælger at rejse, men som er fordrevet fra deres eget land, og som tvinges til at efterlade dem, de holder af, lød det fra paven.

Den 82-årige pave er født af italienske migranter i Argentina.

/ritzau/