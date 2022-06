Patrioter for bordenden

Redaktionen Onsdag, 08. juni 2022 - 15:00

Foråret 2022 var udset til at være dét tidspunkt i historien, hvor det blev indkredset, hvem der er grønlænder.

Det skriver avisen AG.

Spørgsmålet er blevet endevendt og røntgenfotograferet de seneste uger i Inatsisartut. Og åbenbart er der mange svar og intet klart facit.

Den erfarne IA´er Johan Lund Olsen gjorde dog endnu et forsøg på at ramme sagen ind, da han forleden kom med denne udmelding fra talerstolen i forbindelse med en debat om, hvem der især bør være bestyrelsesformænd i de store selskaber:

- Vi, der føler os som grønlændere, er grønlændere. Det er inde i hjertet. Det kan ingen tage fra os. Man har bopæl her, og man er hengiven over for samfundet. Og vores sprog er meget, meget vigtigt, sagde han.

Med den rummelige udlægning nærmer Johan Lund Olsen sig faktisk den synsvinkel, som også bruges andre steder i Rigsfællesskabet. Ifølge den danske ordbog er definitionen af danskhed for eksempel »det at være dansk og føle sig dansk«.

Og når Johan Lund Olsen taler om »hengivenhed«, lyder det måske hos yngre generationer som gammeldags, men i de fleste af verdens lande er det netop selve kernen i nationalitetsfølelsen: Patriotisme. Kærlighed til fædrelandet.

- Et land, hvor den nationale selvfølelse ligger lavt, er som et Holland uden diger i stadig fare for at overskylles og udslettes, sagde en af Europas betydningsfulde samfundsdebattører, Georg Brandes om sagen.

