Patienthjemmet: Alle pengene til grønlandske råvarer bliver brugt

Tirsdag, 22. januar 2019

Inuit Ataqatigiits medlem af Inatsisartut, Stine Egede, undrede sig over, at man for det meste spiser dansk mad i patienthjemmet.

- Under mit korte ophold samt ved mine samtaler med flere patienter og folk der var under kemoterapi blev jeg chokeret, skriver hun i sin begrundelse for § 37 spørgsmål.

Enhver kan acceptere

- Ved selvsyn så jeg, at man for det meste spiser dansk mad. Det kan enhver grønlænder acceptere, men kun i kort periode.

Stine Egede mener, at det er uacceptabelt, man ikke får oftere grønlandsk mad, når man er under længere ophold i patienthjemmet og ønsker at blive rask hurtigt.

- Synet, duften og formen giver os indre styrke. Derfor mener jeg at man kan blive hurtigere rask når man spiser grønlandsk mad oftere, skriver politikeren i sin begrundelse.

Hele bevillingen bruges

Hun har derfor spurgt Naalakkersuisut, om Patienthjemmet bruger hele bevillingen via finansloven til køb af grønlandske råvarer på 400.000 kroner.

- Hele bevillingen benyttes efter hensigten til at sikre, at patienterne får måltider med grønlandske råvarer, svarer Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet.

I svaret fremgår det, at der serveres i gennemsnit varme retter af grønlandske råvarer, kød og fisk, 2-3 gange om ugen. Derudover serveres der tørrede produkter samt pålæg to gange om ugen.

Uddannet personale

Stine Egede ville også gerne vide, om der er ansat kokke, der kan tilberede grønlandsk mad.

- Køkkenpersonalet, der alle er uddannet ernæringsassistenter, tilbereder alsidig, tilpasset og varieret kost med såvel grønlandske som danske råvarer, lyder svaret fra Naalakkersuisut.

Det oplyses, at smagsoplevelsen af grønlandske råvarer kan være anderledes, da de er frostvarer.

- De fleste beboere er vant til friske grønlandske fødevarer, og beboerne kan derfor blive skuffede over smagsoplevelsen, fremgår det af svaret.

Her er maden fra

Patienthjemmet bestilte tidligere grønlandske råvarer fra både Lilleholm A/S og Neqi.

- Samarbejdet ophørte i sidste kvartal i 2018 delvis grundet det store administrative arbejde forbundet med indførsel af animalske fødevarer til Danmark, delvis pga. manglende råvarer, idet efterspørgsel på hjemmemarkedet dækker udbuddet.

I forhold til at sikre den fremtidige levering af fødevarer arbejdes på at få en aftale med Brugseni i Nuuk, oplyser Naalakkersuisut.

Fiskeprodukter bliver indkøbt af Royal Greenland, typisk rødfisk, torsk, hellefisk, helleflynder, laks, rejer, skaldyr samt røgede og tørrede produkter.

Ikke flere midler

Det fremgår af svaret, at Naalakkersuisut har ikke planer om at afsætte flere midler til indkøb af grønlandske råvarer på nuværende tidspunkt.