De skal passe på 3.700 børn: Der mangler over 100 ansatte

Torsdag, 19. oktober 2023

Hver morgen bliver 3.700 småbørn afleveret i børnehaver og vuggestuer. 880 ansatte står klar til at modtage dem, men under halvdelen (46 procent) af dem er uddannede pædagoger eller har en anden pædagogisk uddannelse.

Det skriver avisen AG.

Det skal der gøres noget ved, mener Naalakkersuisut, som dog i høj grad anerkender den indsats, alle ansatte udfører i dagtilbuddene. Uden deres ihærdige indsats var børn og forældre ilde stedt:

- Den ufaglærte arbejdsstyrke er afgørende for, at vi har et sted at aflevere vores børn, når vi tager på arbejde, og derfor er de afgørende for, at vores samfund kan fungere, understreger Aqqaluaq B. Egede, naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier og tilføjer, at der gøres en kæmpe indsats.

Men hvordan får man højnet kvaliteten i børnehaverne? Det fremgår af en række forslag i en ny strategi for førskoleområdet, som løber frem til 2030, og som Aqqaluaq B. Egede har skrevet forordet til under overskriften »Den værdifulde barndom«.

»Falder hurtigt fra«

Daginstitutionsområdet er en af de mest pressede sektorer i landet. Ifølge seneste opgørelse mangler der 137 pædagoger i de 78 institutioner. Dermed opfyldes minimumsbestemmelserne i loven ikke.

- Desværre er manglen på uddannet arbejdskraft så stor, at der sjældent er nok uddannet personale til at tage vare på daglige gøremål og lave pædagogisk udviklende aktiviteter.

