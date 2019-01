Passagerrekord i færøsk lufthavn

redaktionen Onsdag, 30. januar 2019 - 15:27

Næsten 400.000 passagerer rejste til og fra Vágar Lufthavn i 2018, og det var en stigning på 10,7 procent i forhold til året før.

Væksten ventes at fortsætte i 2019, skriver check-in.dk

Det stigende passagertal gennem de senere år skyldes, at den forlængede bane har givet Atlantic Airways mulighed for at benytte fly af typerne Airbus A319 og A320 på ruterne til og fra Færøerne.

- Herudover åbnede SAS i slutningen af marts 2017 en rute fra København til Vágar Lufthavn, og det har yderligere været med til at give trafikken et løft, oplyses det.

SAS har allerede annonceret to ekstra ugentlige afgange i en seks ugers periode i højsæsonen, hvilket svarer til ekstra 4.176 sæder til salg. Herudover får Atlantic Airways i foråret 2019 leveret en splinterny Airbus A320-200neo til erstatning for en leaset A319´er, og det øger sædekapaciteten.

Og Atlantic Airways har allerede annonceret en ny rute fra Færøerne til Paris, og selskabet har også planer om et par afgange til New York sidst på sommeren. Herudover arbejdes der intenst på at sikre start- og landingstilladelser i Amsterdam-Schiphol Airport, således at en rute til Amsterdam snarest muligt kan blive en realitet.