Passagernes fortælling

Heldigvis lykkedes det efter tre intense døgn at få trukket skibet fri fra en bund af mudder og grus i Alpefjord i den nordøstgrønlandske nationalpark.

Ingen af de 112 passager og 94 besætningsmedlemmer ombord på krydstogtsskibet Ocean Explorer led overlast eller var i fare.

Det skriver avisen AG.

Men bortset fra disse nøgne kendsgerninger, ved vi faktisk ikke så meget andet om, hvordan det egentlig var for passagerne at sidde dér og vente i ufrivillig passivitet i over 60 timer og samtidig være mål for alverdens medie-opmærksomhed.

Men dét – vores uforløste nysgerrighed – kan der rådes bod på her.

For det er lykkedes australske og amerikanske medier undervejs at få kontakt med passagerer på skibet, som har rapporteret om stemningen ombord og de gøremål, der blev sat i værk for at fordrive tiden.

Australiens førende dagblad, Sydney Morning Herald var i kontakt med pensionist-parret, Gina Hill og Steven Fraser, som kunne berette, at restauranten fungerede, og at passagerne blandt andet fordrev tiden med at lytte til foredrag fra ekspeditions-besætningen og som en sidegevinst lærte de at binde sømandsknob.

- Alle er ved godt mod. Ingen er bange. Det er lidt frustrerende, men vi er i en smuk del af verden. Vi sidder lige i nærheden af gletsjeren, når vi åbner vores vindue, fortalte parret Sydney Morning Herald og The Guardian.

