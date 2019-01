Passagerer sov i lufthavnen

redaktionen Søndag, 20. januar 2019 - 08:56

Air Greenland har fået en hård start på det nye år. Tekniske problemer og vejrlig skabte trafikkaos for mange passagerer i både Nuuk, Kangerlussuaq og København, skriver Sermitsiaq.

Først var det galt med Airbussen, der betød, at mange hundrede passagerer måtte ombookes, og siden betød vejret af stort set alle indenrigsafgang blev aflyst på grund af glatte baner og dårligt vejr. Således strandede cirka 500 passagerer fra tirsdag den 9. til onsdag den 10. januar i Kangerlussuaq.

Krav på overnatningsplads

En gruppe af passagerne oplevede, at der ikke var sengepladser til dem, og i stedet fik de udleveret et tæppe i lufthavnen, så de kunne sove på stolene, indtil næste fly afgik næste morgen. Men ifølge EU-forordning 261, 2004, så har rejsende fra et EU-land til en slutdestination i et 3- landsområde som for eksempel Grønland krav på at blive tilbudt en overnatningsplads. I Air Greenland beklager de, at flere passagerer måtte efterlades uden overnatning.

– Nej det er naturligvis ikke tilfredsstillende, når vi ikke kan tilbyde overnatning. I henhold til EU-forordningen tilbyder vi indkvartering, så vidt det er muligt. Men på grund af den begrænsede hotelkapacitet flere steder i Grønland, kan det ikke altid imødekommes. Passagerer opfordres derfor selv til at indlogere sig, hvor det er muligt. Air Greenland refunderer den fulde udgift til opholdet og transporten i det omfang, den fremstår rimelig, og hvor passageren kan fremvise en kvittering for udgifterne.

