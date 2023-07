Passagerer har betalt for meget for flybilletter

Merete Lindstrøm Onsdag, 12. juli 2023 - 13:22

I en periode har billettyperne "standard" og "Takuss" mellem Qaanaaq og Upernavik været prissat højere end den aftalte pris i henhold til servicekontrakten mellem Selvstyret og Air Greenland. Disse oplysninger stammer ifølge Jens Napaattooq fra Air Greenland.

Derfor ønsker Napaattooq med et §37 spørgsmål at få bekræftet, om passagererne, der har betalt for meget for deres billetter, kan forvente en delvis tilbagebetaling af billetprisen.

Svaret, som er blevet modtaget fra Naalakkersuisoq for Bolig og Infrastruktur, Erik Jensen (S), er baseret på oplysninger fra Air Greenland.

- Air Greenland har manuelt gennemgået alle solgte rejser fra juni 2022 indtil nu for at identificere de rejser mellem Qaanaaq og Upernavik til Ilulissat, der er blevet solgt til den forkerte pris. Vi har identificeret otte passagerer, der er berørt af fejlen. Vores kundeservice vil kontakte passagererne og refundere det overskydende beløb, der er blevet betalt. Passagererne vil derfor blive kompenseret snarest muligt, lyder svaret.

Det skal bemærkes, at fleksible standardbilletter er blevet korrekt prissat.

Hvad er årsagen til den store prisforskel?

I §37-spørgsmålet skriver Nappaattoq også, at prisen på billetter fra Upernavik til Ilulissat varierer betydeligt. Jens Napaattooq påpeger, at en enkeltbillet kan koste mellem 2.460 og 10.505 kroner, hvoraf den billigste ikke er refunderbar.

Derfor ønsker Napaattooq at vide, hvorfor der er en så stor prisforskel mellem fleksible og ikke-fleksible billetter.

I sit svar forklarer Erik Jensen, at der ikke findes en servicekontrakt for transport mellem Upernavik og Ilulissat, og derfor fastsætter Air Greenland prisen.

Faktuelt forkerte tal

Air Greenland oplyser til Sermitsiaq.AG, at AIr Greenland ikke kan genkende det billede Jens Napatoq udlægger i sit spørgsmål.

- Den dyreste billet på den direkte rute mellem Upernavik og Ilulissat er i øjeblikket en fuld fleksibel billet, som koster 3.970 kroner, og den billigste billet er en Takuss billet, der er restriktiv og har en pris på 1.995 Kroner.

Air Greenland oplyser også at der på den nævnte rute er kommet flere rejsende til siden 2019.

- Vi har dermed kunnet sænke gennemsnitsprisen per billet med ca. 9% siden 2019 samtidigt med, at vi har kunnet hæve antallet af afgange til fordel for de passagerer og turister, der benytter sig af ruten, fortæller kommunikationschef for Air Greenland Katja Vahl.