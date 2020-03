Pas på: Lavine-fare flere steder på kysten

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 29. marts 2020 - 18:05

- I Qaqortoq var der lørdag et lavineskred, hvor en bil blev skubbet af sneen, men hvor ingen kom noget til, oplyser ledende vagtchef Julie Senderovitz Bendtsen til Sermitsiaq.AG. I forvejen var en bolig blev evakueret på grund af risikoen for et sneskred.

- Vi har hele søndagen haft fokus på at identificere de steder på kysten, hvor der kan være fare for lavineskred. Det skyldes ikke mindst kombinationen af tø og regn, oplyser vagtchefen.

To laviner i Grønnedal

Hun oplyser, at der har været to lavineskred i Grønnedal, men ingen kom noget til.

- Hvis der er nogle borgere, der måtte mene, at vi har overset en eventuel lavinerisiko, vil vi meget gerne have det at vide. Ring i så fald til os, lyder opfordringen fra Julie Senderovitz Bendtsen.