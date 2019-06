Partistøtte sikrer Siumut stort overskud

Redaktionen Onsdag, 26. juni 2019 - 11:56

2018 blev et mægtig godt år for Siumut. I hvert fald når det kommer til finanserne. Pengene strømmede ind – og det store hul i partikassen er nu lukket.

Det skriver avisen AG.

Det viser Siumuts årsrapport for 2018, som er revideret af Deloitte.

Det er dog ikke partiets egne medlemmer, som har sikret økonomien. Ifølge regnskabstallene kom der kun 5.500 kroner ind i kontingent samt 1.600 kroner fra Partiets Venner, et beløb, som er faldet fra 3.000 kroner året før.

Til gengæld er den offentlige partistøtte vokset betragteligt.

I 2017 var den samlede partistøtte på 3,9 millioner kroner – og i 2018 på knap 5,4 millioner. En forskel, der passer næsten på kroner og ører med det overskud, som regnskabet endte med.

Det samlede driftsresultat for 2018 blev således et plus på 1,4 millioner, mens der i 2017 var et minus på godt en million kroner.

Overskuddet har i sagens natur stabiliseret egenkapitalen, som det seneste år er har bevæget sig fra et kæmpe minus, senest på 1,4 millioner kroner (2017-resultatet) til et plus i 2018 på 37.000 kroner.

