Partistifter trækker sig fra formandsposten

Merete Lindstrøm Mandag, 20. juni 2022 - 21:23

Naleraq skal finde en ny partiformand efter at Hans Enoksen i dag har valgt at trække sig fra posten i partiet, som han selv var ned til at stifte i 2014. Beslutningen er hans egen og skyldes personlige årsager, fremgår det af en pressemeddelelse fra partiet.

- I dag har Naleraq´s hovedbestyrelse behandlet Formand, Hans Enoksens ønske om at træde af som Formand for partiet, lyder det i en meddelelse, der er underskrevet af Ruttsi Lynge Lennert som Fungerende Formand på vegne af hovedbestyrelsen.

- Fra hovedbestyrelsen ønsker vi at udtrykke en dybfølt tak til personen og formanden Hans Enoksen, og med de bedste ønsker for hele familien, har vi taget imod hans udmelding.

Indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Hans Enoksen har i sin tid som formand for Naleraq siddet som medlem af naalakkersuisut samt formand for Inatsisartut ad 2 omgange. Partiet oplyser, at de vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt for at finde en ny formand for partiet.

Partikollegaerne sender Hans Enoksen afsted med rosende ord på vejen.

-Hans har arbejdet utrætteligt med politik i mange år, og har nu nået et punkt hvor han af personlige årsager har brug for at træde af som formand for partiet med øjeblikkelig virkning. Fra Naleraq håber vi på forståelse fra pressen såvel som befolkningen, om at de tunge personlige årsager følger behovet for privatliv.

Hvorvidt Hans Enoksen fortsætter i Inatsisartut og politik fremgår ikke.

Hans enoksen begyndte sin politiske karriere helt tilbage i 1987, hvor han trådte ind i bygdebestyrelsen i Itilleq.