Partiledere påtaler grønlandsk indflydelse: - I Danmark er der ikke et rødt flertal

Thomas Munk Veirum Onsdag, 02. november 2022 - 07:26

Valget af Aki-Matilda Høegh-Dam, Siumut, og Aaja Chemnitz, Inuit Ataqatigiit, var i nat med til at sikre et rødt flertal på lige nøjagtig 90 mandater i det danske Folketing.

De to politikere har forud for valget erklæret, at de vil pege på Mette Frederiksen (Soc.) som statsminister.

Under en afsluttende partilederdebat, efter at det danske valgresultat var kendt, blev de grønlandske folketingsmedlemmers afgørende betydning problematiseret af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen fra det nye parti Moderaterne.

Han understregede, at der i Danmark ikke er et rødt flertal:

- Må komme videre

- Du(tv-værten, red.) sagde danskerne har valgt et rødt flertal, men det er jo ikke helt rigtigt. Det baserer sig på, at man i Nordatlanten har stemt, som I tror, man har stemt. Det er jo ikke opgjort endnu, men det ender nok med to røde grønlændere, lød det fra Lars Løkke Rasmussen, der fortsatte:

- Men hvis vi ser på Danmark - altså ikke riget Danmark - så er der jo ikke et rødt flertal.

Efterfølgende sagde Lars Løkke Rasmussen, at Folketinget er sammensat som det, og at man nu må se at komme videre.

LA-leder stemte i

Udover Lars Løkke Rasmussen påtalte også Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh indflydelsen fra Grønland:

- Der er, når man tæller de nordatlantiske mandater med, et rødt flertal. Hvis man ser på danskernes stemmetal alene, så er der et flertal i mod Mette Frederiksen, men nu er vores demokrati, som det nu engang er, sagde partilederen.

Onsdag formiddag kalder Konservatives formand Søren Pape Poulsen (K) det "tankevækkende":

- Det er da tankevækkende, at danskerne har sagt, at de vil have mulighed for at få en anden statsminister. Det må Nordatlanten gøre op med sig selv, om de vil afgøre, hvem der skal være statsminister i Danmark.

- Det er sådan, vores demokrati er skruet sammen, det er sådan, det er. Det skal man kunne tåle, og det kan jeg også tåle, siger formand Søren Pape Poulsen (K) før en debat i Publicistklubben onsdag i følge Ritzau.

Nordatlantisk indflydelse bragt op før

Spørgsmålet om den nordatlantiske indflydelse har tidligere været bragt op af den færøske politiker Sjúrður Skaale. Skaale har i forbindelse med valget slået fast, at han støtter Mette Frederiksen, men han har flere gange opfordret til debat om de nordatlantiske mandaters indflydelse.

For eksempel da han i december 2021 debatterede med statsminister Mette Frederiksen i Folketinget:

- Hvad mener statsministeren sådan overordnet principielt om, at vi nordatlantere, som ordningen er, kan komme flyvende syd over Atlanten og give sejren til dem, som har tabt et valg i Danmark, spurgte Skaale statsministeren.

Hun afviste, at det var et problem:

- Det er jo sådan ifølge vores grundlov, at der er 179 medlemmer af det danske Folketing, og at de udgør et mandat hver, og vi har nu engang de spilleregler, vi har i forhold til regeringsdannelse, som vi har ifølge vores grundlov, og jeg udelukker ikke nogen mandater i den sammenhæng, lød det på det tidspunkt fra Mette Frederiksen.

Indflydelse fortsat uklar

Selvom Aki-Matilda Høegh-Dam og Aaja Chemnitz umiddelbart er tungen på vægtskålen for Mette Frederiksen, så er det endnu uklart hvilken indflydelse, da to grønlandske mandater får.

Mette Frederiksen holder nemlig indtil videre fast i, at hun ønsker en bred regering henover midten. I dag indgiver hun regeringens afsked til Dronningen, hvorefter der vil finde en dronningerunde sted, hvor det forventes, at Mette Frederiksen udpeges som kongelig undersøger. Sker det, skal Mette Frederiksen i gang med at forhandle med partierne om grundlaget for en ny regering.