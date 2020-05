Partii Naleraq: Drop pensionsloven for nu

Merete Lindstrøm Mandag, 11. maj 2020 - 12:32

Den kommende forårssamling, der begynder d. 15. maj, bliver ikke helt som normalt. Den vil kun varer otte dage, og det har ikke været muligt for partierne at fremsætte lovforslag til behandling. Til gengæld har de fået mulighed for at fremsende forslag om én forespørgselsdebat, de ønsker på samlingen.

Partii Naleraq har i den forbindelse bedt om en forespørgselsdebat omkring den obligatoriske pensionsordning, som er blevet debatteret siden 2016, som trådte i kraft d. 1. januar 2018.

Administrationen er ikke god nok

I begrundelsen for ønsket om debatten påpeger partiet, at der fortsat er meget galt i administrationen af pensionsordningen.

- Selvom loven har været gældende i næsten tre år, fremstår der store fejl i implementeringen med borgere, der ikke føler den er hensigstmæssig, lyder det blandt andet.

Derfor bør loven altså tilbagerulles for nu, mener Partii Naleraaq.

- Erkendelse af en forfejlet lovgivning er vigtig. Vi må udvise rettidig omhu med både borgernes og landskassens økonomi under en pandemi, som den vi ser i verden lige nu, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.ag

Indkrævning via skat gør ondt

Tilbage i februar kom det frem at 6.628 mennesker ikke havde levet op til forpligtelserne i den obligatoriske pensionsordning, hvilket betød, at de blev opkrævet de manglende penge via skat. Det gav og giver fortsat en del udfordringer for borgere, mener Partii Naleraq.

- Flere år efter loven blev vedtaget, kan vi konstatere, at Skattestyrelsen ikke har kunne leve op til lovens forpligtelser inden for tidsrammen, hverken hvad angår kommunikationen med borgerne eller opkrævning gennem forhøjet skat som tilgår pensionsselskabet SISA. Kort sagt, vi kører en uhensigtsmæssig ordning for borgerne, med forhøjet administration, lyder det fra partiet.