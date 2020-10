Partii Naleraq: Bevar bygderne

Merete Lindstrøm Onsdag, 14. oktober 2020 - 08:05

I forbindelse med folketingets åbningsdebat har Inuit Ataqatigiit´s medlem af Folketinget foreslået at lade bygderne lukke naturligt i takt med at befolkningstallet falder.

Aaja Chemnitz Larsen mener, man bør hjælpe bygdeborgerne med at flytte ind til byerne, og at man på den måde kan højne velfærden. Men der står formand for Partii Naleraq, Hans Enoksen, af.

- Vi kan ikke acceptere en så respektløs holdning til bygdeborgerne herhjemme, ej heller en så nedværdigende politik.

- Vi respekterer folks frihed til at bosættesig, hvor de vil, derfor kan vi på ingen måde acceptere, at man tvinger folk til at flytte fra det sted, de holder af at bo, skriver partiformand Hans Enoksen i en pressemeddelelse.

Ingen naturlig nedlukning

Ifølge Partii Naleraq findes der ikke naturlige nedlukning af en by eller bygd. Der findes frivillig flytning og tvangsflytning, mener de.

Aaja Chemnitz Larsen er blandt andet bekymret for velfærd, lov og orden samt sundhed for bygdeborgerne. Men den præmis vil Partii Naleraq ikke være med på.

- Vi tror, at bygdebefolkningen har det meget bedre på mange måder end byboerne, så længe de er sunde og raske, og det er vi jo alle, i det meste af vores liv. Der findes en kultur i bygderne, som vi ikke kan erstattes andre steder, udtaler Hans Enoksen til Sermitsiaq.AG

Større byer er ikke kun af det gode

- Vi må huske, at der er rigtig mange bygdeborgere, der har lever med en flot velfærd og tjener rigtig gode penge, som bærer vor kultur på en positiv måde og er sunde medborgere, lyder det.

- Det er jo heller ikke således, at alle og enhver der flytter til byerne opnår bedre velfærd, påpeger han.

Sermitsiaq.AG har spurgt, hvor længe man skal holde ved de serviceydelser, der er i en bygd, hvis størstedelen af folk flytter fra stedet.

Kan man sætte tal på, hvor mange mennesker, der skal være, for at man bibeholder bygde funktionen?

- Vi vil bevare og udvikle bygderne, således vi ikke kommer frem til det spørgsmål om afgrænsning af antal beboere i en bygd, siger Hans Enoksen.