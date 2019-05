Partii Naleraq udskyder selvstændigheds-dato

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. maj 2019 - 10:20

En af de mest inkarnerede selvstændighedspartier i grønlandsk politik, Partii Naleraq, firer nu på kravet for, hvornår Grønland skal være selvstændigt.

300 årsdag

Partii Naleraqs formand Hans Enoksen har tidligere udtalt, at Grønland skulle melde sig ud af rigsfællesskabet og blive selvstændigt i 2021, hvilket så ville være 300 året for Hans Egede ankomst til Grønland.

Partiets folketingskandidat Pele Broberg oplyser til KNR, at det skal være på et økonomisk forsvarligt grundlag, at Grønland bliver selvstændigt.

Levevilkår må ikke forringes

Befolkningens levevilkår skal ikke forringes på bekostning af at blive selvstændige, oplyser han til KNR.

På Future Greenland konferencen i sidste uge ridsede Torben M. Andersen de økonomiske krav op i forhold til blandt andet bloktilskud, hvis Grønland skulle være selvstændigt.

3,8 milliarder kroner i bloktilskud og 1,2 milliarder kroner i områder, der endnu ikke er hjemtaget betyder, at væksten i Grønlands økonomi skal vokse ganske enormt, hvis man ikke vil halve den offentlige administration eller fordoble skattetrykket.

Pele Broberg erkender over for KNR, at det er vigtigt at få skabt vækst i erhvervslivet, så landet ad den vej kan blive uafhængig af bloktilskuddet fra Danmark. Et emne han vil forfølge som folketingskandidat. Han sætter i KNR-artiklen ikke dato på, hvornår landet kan regne med at blive selvstændigt.