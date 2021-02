Partii Naleraq skifter navn og logo

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. februar 2021 - 17:02

Partii Naleraq – eller rettere Naleraq, som partiet fremover skal hedde – vil forny sig og håber således, at få et større tag i de unge vælgere.

- I meningsmålingen, som Sermitsiaq netop har offentliggjort, er vi naturligvis glade for, at andelen af unge vælgere er stigende, siger Pele Broberg.

Ny partiforkortelse

Fornyelsen skal endelig udmøntes på en generalforsamling, der har været udskudt på grund af corona-situationen. Frem til generalforsamlingen og under en kommende valgkamp vil det gamle og nye logo og navn kunne anvendes, og partiforkortelsen vil således også skifte fra PN til N.

Naleraqs politikere har udover logo- og navneskiftet siden 2018 taget de digitale platforme til sig med livesendinger på Facebook/YouTube og åbnet op for, at vælgerne kan tilgå politikerne direkte med spørgsmål via de sociale medier.

Den individuelle styrke

Om det nye tiltag med varden som pejlemærke bliver det forklaret:

- Overlevelse har altid været drevet af den individuelles styrke samt fællesskabets evne til at samarbejde. Derfor står partiet for en klar politisk holdning der afspejler at sikre det individuelle gode, så længe man ikke går på kompromis med det fælles bedste. Man arbejder ikke for frigørelse på bekostning af befolkningen, forklarer partiets formand Hans Enoksen i en pressemeddelelse.