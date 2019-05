Partii Naleraq præsenterer ny kandidat

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 10. maj 2019 - 12:27

Partiformand for Partii Naleraq Hans Enoksen præsenterede den 28-årige virksomhedsstuderende i RUC, Regine Møller, som partiets tredje kandidat til folketingsvalget den 5. juni.

Det skete på et pressemøde i dag, hvor partiet også præsenterede deres overordnede valgprogram.

- Mine værdier flugter med Partii Naleraqs værdier. Og jeg vil gerne arbejde for selvstændigheden, så Grønland kan være klar til at blive et selvstændigt land, når befolkningen ønsker det, siger Regine Møller.

Dermed har Partii Naleraq tre folketingskandidater, Pele Broberg, Kuno Fencker og nu Regine Møller.

Valgprogrammet

Partii Naleraq vil primært arbejde med tre områder, hvis partiet får et sæde i folketinget. Det er selvstændighed, så landet overtager ansvaret for de 33 sagsområder, som staten administrerer for Grønland. Partiet vil arbejde for at få vurderet overtagelsen og i sidste ende overtage ansvaret.

Der skal skabes mere værdi af Grønlands ressourcer, så værdien kommer til gavn for landet.

Velfærden skal sikres, så landet kan udvikle sig med en stabil økonomi.

- Uddybende spørgsmål vedrørende valgprogrammet kan først besvares en gang i næste uge, da vi indbyrdes skal drøfte dem, før vi kommer ud med detaljer, siger Regine Møller.

Udsagnet bakkes op af Hans Enoksen og Pele Broberg, der også var til stede ved pressemødet.