Partii Naleraq ønsker flere grønlandske bestyrelsesformænd

Fredag, 01. november 2019 - 17:46

Partii Naleraqs Jens Napaattooq har fremsat en forespørgselsdebat i Inatsisartut om udpegning af bestyrelsesformænd i de rent selvstyreejede aktieselskaber.

Han undrer sig over, hvorfor der er så få grønlandske bestyrelsesformænd blandt selvstyreejede selskaber.

- Er dette tilfredsstillende for et land, der arbejder for at blive selvstændigt?, spørger han i sit oplæg til forespørgselsdebatten.

Har talent nok

Hans klare indtryk er, at landet har opbygget en talentmasse, som i kraft af uddannelse, erhvervserfaring og erfaring fra bestyrelsesarbejde ville være velegnede som bestyrelsesformænd.

- I den sammenhæng må det heller ikke glemmes, at mennesker, der er født og opvokset her i landet, besidder en viden om de naturgivne forhold i landet, om samfundets indretning og udvikling, og om kulturen og sproget, som udefrakommende yderst sjældent vil kunne mønstre. Dette er en viden, som kan have stor betydning for en bestyrelsesformands mulighed for at bedømme en situation, og bidrage til at finde egnede løsninger på de udfordringer, som selskabet og samfundet står over for, fremhæver Jens Napaattooq.

Tilskuer til udviklingen

Så hvorfor benytter vi os ikke i højere grad, af den talentmasse, vi selv har opbygget?, spørger han.

- Det er paradoksalt, og efter Partii Naleraqs mening yderst uacceptabelt, at grønlænderen siden hjemmestyrets indførelse 1979 er blevet sat på sidelinjen, som tilskuer til udviklingen i Grønland. En udvikling, som egentlig er styret af udefrakommende, påpeger Jens Napaattooq.

Han understreger, at partiet ikke har til hensigt at gøre forskel på folk på grund af hudfarve eller forfordele folk, som kommer fra et andet land, men understreger, at tiden er moden til, at landet skal udvikles og administreres på det grønlandske folks præmisser.

- Vi vil i samme anledning understrege, at vores bestræbelser for at øge omsætningen i landet kun kan realiseres, såfremt bestyrelsesformænd, der udpeges til selvstyreejede aktieselskaber for størstedelens vedkommende er besat af grønlændere, lyder det fra Jens Napaattooq.

Emnet bliver debatteret i Inatsisartut på tirsdag.