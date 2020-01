Partii Naleraq kræver flere narhvaler til østkysten

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 10. januar 2020 - 16:04

Vi tæller ti dage af året 2020, hvilket betyder, at der er 356 dage til året slutter.

Men allerede nu kræver Partii Naleraqs afdeling i Tasiilaq, at Naalakkersuisut skal sætte ekstra kvoter til byens fangere, da ti narhvaler til fangerne i byen, hvor der er omkring 2.000 indbyggere, ikke er nok.

- Vi kan simpelthen ikke acceptere Naalakkersuisuts kvoter til Tasiilaq og Ittoqqortoormiit og omegn. Indbyggerne i de to steder har ikke indhandlingsmuligheder og lever derfor at de dyr, de fanger, skriver Emanuel Nûko, der er formand for Partii Naleraqs lokalafdeling i Tasiilaq.

I alt 40 narhvaler

Naalakkersuisut har sat kvoten til Tasiilaq og Ittoqqortoormiit til i alt 40 narhvaler i 2020. Det til trods for, at forskere, der er knyttet til den nordatlantiske havpattedyrskommission NAMMCO kom med et råd om, at der ikke skulle skydes nogen narhvaler i østkysten i hele 2020.

De seneste tællinger i 2017 viser, at der er 246 narhvaler tilbage på østkysten.

Naalakkersuisuts kvotetildeling af narhvaler til Ittoqqortoormiit og Tasiilaq viser, at Tasiilaq fremover ikke vil få kvoter af narhvaler.

I 2021 får Tasiilaq fem narhvaler, mens Ittoqqortoormiit får 25 .

I 2022 er der sat 0 narhvaler til Tasiilaq, mens Ittoqqortoormiit får 15 narhvaler.

- I Tasiilaq og omegn er der omkring 2.000 indbyggere. Vilkårene er strenge, der er ingen nye arbejdspladser og priserne på dagligvarer er høje. Fangerne må have deres kød, skriver Emanuel Nûko.

Kræver omtælling

Emanule kræver, at der bør ske en omtælling af narhvaler på østkysten.

- Fangerne siger, at der er masser af narhvaler i området. Biologerne må i samarbejde med fangerne tælle narhvalerne igen, mens narhvalerne er i området. Vis os beviserne, at der kun er 246 narhvaler tilbage, lyder det.

I samme ombæring kræver Emanuel Nûko, at priser på dagligvarer bør sættes ned, hvis Naalakkersuisut ikke har kød eller fangstdyr til fangerne.