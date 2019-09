Partii Naleraq foreslår hospice

Walter Turnowsky Søndag, 01. september 2019 - 11:47

Partii Naleraq foreslår, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere et hospice i Grønland.

- For Partii Naleraq er det vigtigt, at vi kan tilbyde et menneske, som nærmer sig livets afslutning, at tage afsked med livet i trygge, værdige rammer, med den pleje og ikke mindst den omsorg, som et menneske har behov for, når det går døden i møde, skriver partiets politiske ordfører, Jens Napaattooq i sin begrundelse til forslaget.

Rejsehold

Behovet for et hospice er tidligere blevet analyseret af Naalakkersuisut, hvilket mundede ud i to redegørelser i henholdsvis 2014 og 2015. Her når man frem til at anbefale, at der i stedet for etableres et rejsehold, og at de døende patienter indlægges på det lokale sygehus eller sundhedscenter.

Det forudsætter, at regionssygehuse og sundhedscentre har, eller kan oprette, palliative stuer, altså særlige stuer for døende patienter. Baggrunden for forslaget er, at mange vil skulle forlade deres kære, hvis man etablerer et centralt hospice.

Ikke de rigtige rammer

Jens Napaattooq anerkender da også til fulde denne problemstilling, men mener alligevel, at et hospice i højere grad kan byde på de rigtige rammer for et menneskes sidste tid.

- Der er ingen tvivl om, at et rejsehold vil udgøre en forbedring af de forhold, vi i dag er i stand til at tilbyde døende patienter. Men et rejsehold kan ikke afhjælpe det helt grundlæggende problem, at de fysiske forhold på vore sygehuse ikke udgør en egnet ramme for døende patienter og for deres pårørende, skriver han.

Ingen løsning for alle

Han maner, at problemstillingen for de pårørende til dels kan afhjælpes ved at de tilbydes at overnatte nogle dage i et værelse på hospicet.

Jens Napaattooq erkender dog, at den perfekte løsning ikke findes i et land med så store afstande.

- Et hospice vil aldrig kunne udgøre et ideelt tilbud for alle døende. Det vil alternativet heller ikke.

- Der er brug for, at Inatsisartut forholder sig til, hvilken løsning vi som samfund skal kunne tilbyde vore døende og deres pårørende. Det er på denne baggrund, at Partii Naleraq hermed foreslår, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for etablering af et hospice.