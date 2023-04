Partiformand: Er løsrivelse mere værd end menneskeliv?

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 18. april 2023 - 15:45

Forårssamlingen er i gang og Grønlands selvstændighed er endnu en gang på dagordenen i Inatsisartut, hvor Atassut-formand Aqqalu C. Jerimiassen har stillet spørgsmålet:

Skal man betragte løsrivelse fra Danmark for at være mere værd end menneskets liv?

I sin begrundelse for at tage debatten op skriver partiformanden, at han er bekymret for, at jagten på selvstændighed kan gå ud over befolkningen:

- Fra Atassut er det lige meget om Grønland bliver en stat eller ej. For os handler det om befolkningens ve og vel, lyder det fra Aqqalu C. Jerimiassen.

Naalakkersuisoq: Vi arbejder hele tiden på bedre vilkår

Tidligere har Atassut også peget på, at det burde undersøges, om Danmark kunne overtage ansvaret for sundhedsvæsenet igen, fordi partiet er bekymret for, om Grønland magter opgaven.

Der er dog ikke grund til bekymring over ønsket om og arbejdet for selvstændighed, mener naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S), der i et svar til Jerimiassen skriver, at der på hver eneste samling træffes beslutninger med det formål at forbedre levevilkårene.

- Det er derfor uhensigtsmæssigt, når forslagsstilleren opstiller modsætningsforhold mellem ønsket om selvstændighed og menneskeliv. Fordi vi ved hver Inatsisartut-samling træffer beslutninger, der har til hensigt at forbedre sundheden og levevilkårene i Grønland, og vi er nødt til at anerkende, at vi er på rette spor, lyder det fra Vivian Motzfeldt.

Spændinger kræver mere samarbejde

Naalakkersuisoq henviser i den forbindelse til, at forbrug af alkohol og tobak er kraftigt reduceret over de sidste 30 år, samt at uddannelsesniveauet stiger og arbejdsløsheden falder.

- At sidestille ønsket om selvstændighed, selvbestemmelse og uafhængighed med løsrivelse for enhver pris er at ignorere den nuancerede debat vi har i salen, skriver Vivian Motzfeldt.

Hun kommer desuden ind på, at verden er blevet et farligere sted på grund af stigende internationale spændinger og det kræver samarbejde med allierede og venner:

- Mange steder er selve grundideen om demokrati truet. Vi er en del af en alliance. Vi er en del af den internationale orden. Det kommer vi ikke til at løsrive os fra. Vi skal også i fremtiden, i staten Grønland, arbejde med vores allierede og venner som deler vores demokratiske værdier, inklusiv Danmark, lyder det fra Motzfeldt.

Aktiv dødshjælp og sælskind også på dagsordenen

Udover selvstændighed har politikerne flere andre debatter på dagsordenen tirsdag.

Det drejer sig blandt andet om en debat om aktiv dødshjælp. Der er ligeledes en debat om, hvordan man kan udvikle sælskindsproduktion, samt undgå at hele sæler bliver smidt ud i havet, efter at dyret er flået.