Partiformand: Derfor har jeg været sygemeldt

Redaktionen Tirsdag, 06. august 2019 - 17:55

- Jeg vidste ikke, at det handlede om angst. En angst, der består i den fortid, jeg har, fortæller Niels Thomsen.

Efter flere gange at have afvist journalister, der spørger til hans sygeorlov fra posten som formand for det parti, der støtter koalitionen, har han nu besluttet sig for at fortælle om baggrunden for sit selvvalgte fravær fra politik i et åbenhjerteligt interview til avisen AG.

Et fravær, han håber bliver midlertidigt. Men det er ikke sikkert.

- På det ubevidste plan håber jeg nok det sker, at jeg vender tilbage. Men kun hvis jeg er rask nok, og kan leve med de personlige angreb, jeg bliver udsat for, siger Niels Thomsen.

Forud for erkendelsen af at lide af angst, var der oplevelsen af at blive ramt af stress.

Lægen gav ham diagnosen ”kronisk stress.”

Selv beskriver Niels Thomsen symptomerne således:

- Jeg var bange for at dø. Ikke fordi jeg var selvmordstruet, men jeg havde voldsom hjertebanken, kraftige smerter i hjerteregionen, sov tre timer om natten, tænkte på arbejdet konstant. Men jeg blev bange for, hvad der ville ske med mine børn, hvis jeg gik hen og døde, siger han.

Læs hele artiklen i ugens AG, som du kan købe her: