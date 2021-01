Her er partiernes holdning til Kuannersuit-projektet

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 30. januar 2021 - 12:04

Om få dage starter borgermøderne om af Kuannersuit-projektet i Sydgrønland.

I den forbindelse har Sermitsiaq.AG spurgt samtlige partier, hvad deres officielle holdning er til mineprojektet. Et parti skiller sig ud og støtter projektet fuldt ud, nogle vil have folkeafstemning, mens et parti ønsker, at projektet skal droppes helt. Et parti svarede aldrig på vores henvendelse.

Spørgsmålet til alle partierne er:

Hvad er jeres officielle holdning til Kuannersuit-projektet?

Atassut:

- Vi er neutrale i spørgsmålet, men vi håber på en folkeafstemning om projektet. Vi vil respektere flertallet af befolkningens holdning til projektet. Projektet vil ligge lige ved siden af Narsaq, derfor er det vigtigt for os, at befolkningen skal høres, siger Atassut-formand Aqqalu Jerimiassen.

Demokraatit:

- Først og fremmest vil jeg sige, at Grønland har brug for nye indtægtskilder. Vores nuværende situation er ikke nok, for der er brug for nye arbejdspladser, som skal være til nytte for borgerne. Vi håber og tror fuldt ud på, at både miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser bliver godkendt i år. Hvis alle betingelserne bliver opfyldt for at starte projektet, er vi klar til at støtte det, siger formanden for Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen.

Partii Naleraq:

- Vi støtter ikke projektet, da der vil være konsekvenser for borgerne og miljøet ved Narsaq. Jeg skal understrege, at vi støtter de formål, som skal gavne samfundet. Men det her projekt kan være med til at få borgere væk fra området, hvilket er for høj en pris at betale. Vi støtter ikke projektet, og de kommende høringer vil ikke gavne særligt meget, for Naalakkersuisut har allerede besluttet sig for at starte projektet, siger Inatsisartut-medlem for Partii Naleraq Pele Broberg.

Siumut:

Nyvalgte formand for Siumut, Erik Jensen, henviser til næstformand Vivian Motzfeldts pressemeddelelse om Kuannersuit, og kalder det for partiets officielle holdning til projektet.

I pressemeddelelsen står der blandt andet: 'Lad høringerne foregå udfra et videnskabeligt og oplyst grundlag. Det er ønskeligt at man med en så vigtig overskrift for øje får en uvildig og uafhængig høring på et så videnskabeligt grundlag som muligt. Ethvert menneske får et bedre beslutningsgrundlag med viden og data, som kommer fra uafhængige kilder.'

'Med så omfattende en overskrift og med så stor modstand og når meningerne splitter os i så voldsomt et omfang, som det gør nu, så må vi ud og lede efter nye måder, Det mest værdifulde vi kan beskytte for et folk som os, som er så få, er vores fællesskabsfølelse. Det er nu engang sådan at samtlige af vore handlinger får konsekvenser også hvis vi vælger at være passive og lade stå til, derfor håber jeg, at denne meddelelse kan være medvirkende til, at vi igen kan tage de skridt, der kan gøre noget ved vore splittede holdninger så vi får banet vejen for at vi igen kan mødes og samles.'

Inuit Ataqatigiit:

Næstformanden for oppositionspartiet, Aqqaluaq B. Egede, siger, at partiet er direkte imod projektet:

- Vi har undersøgt rapporten om projektet meget grundigt. Hvis projektet skal realiseres, vil det have store konsekvenser for borgerne, fåreholderne og miljøet ved Narsaq. Koalitionspartierne prøver at vildlede befolkningen og pynter på projektet.

- Men det vil have fatale følger, hvor indkomstgrundlaget, som der er blevet skabt i området, vil blive ødelagt, såsom fiskeri, landbrug og ikke mindst dagligdagslivet. Der er så mange ressourcer i området, at man sagtens kan opstarte ting, uden at ødelægge miljøet, som for eksempel produktion af fiskemel, smykkestensproduktion og murstensfabrikken Siku Block. Alt i alt er vi modstandere af Kuannersuit-projektet, fastslår Aqqaluaq B. Egede.

Nunatta Qitornai:

- Grønland skal dannes på grundlag af landets ressourcer. Nunatta Qitornai tror på, Grønland bliver selvstændig ved brug af de levende og ikke levende ressourcer, og de skal udnyttes så vidt som muligt. Om projektet kan jeg sige, at råstofloven, som samtlige partier støtter, skal være vores grundlag, hvis minen skal åbnes. Råstofloven skal være ramme for, hvorvidt projektet skal åbnes eller ej, siger Inatsisartut-medlem for Nunatta Qitornai, Aleqa Hammond.

Det har ikke været muligt for Sermitsiaq.AG at få kommentar fra Samarbejdspartiet trods flere henvendelser til formanden Tillie Martinussen og bestyrelsesmedlemmer.