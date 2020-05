Partier: Vi vil inddrages mere i genåbning

Thomas Munk Veirum Onsdag, 20. maj 2020 - 13:19

Obs: Opdateret kl. 14.15.

Onsdag bliver Naalakkersuisuts forslag til en genåbning af samfundet debatteret i Inatsisartut.

Et af temaerne i debatten er en gentagelse af kravet om, at Naalakkersuisut skal inddrage partierne mere i forhandlingerne om genåbningen og også generelt i forhold til håndtering af coronakrisen.

- Vi ønsker, at Naalakkersuisut skal udvide samarbejdet med partiformændene, og det er lige før, man kunne kalde det et udvalg, lød det fra Siumuts egen Hermann Berthelsen.

Formand for Inuit Ataqatigiit, Múte B. Egede, kommenterede også på samarbejdet:

Vil ikke bare lytte og acceptere

- Fra Inuit Ataqatigiit er vi klar til samarbejde, dialog og forhandling. Dette har vi fra starten gjort klart. Men vi skal præcisere, at vi ikke bare vil sidde og acceptere. Et godt samarbejde kan kun skabes ved at lytte til hinanden og mødes om synspunkterne. Ikke ved at gå i affekt eller blive fornærmet, hvis man ikke er enige, lød det fra Múte B. Egede.

IA-formanden mener ikke, at Inatsisartut er blevet tilstrækkeligt inddraget i forhandlingerne om coronakrisens økonomiske konsekvenser.

- Tiden er nær, hvor vi må træffe nogen smertelige økonomiske beslutninger for ikke at skade velfærden. Vi synes, at det er meget ærgerligt, at formanden for Naalakkersuisut tog vores fremstrakte hånd om et samarbejde på en negativ facon, sagde Múte B. Egede.

Koalitionen står sammen

Aleqa Hammond fra koalitionspartiet Nunatta Qitornai havde dog ros til formanden for Naalakkersuisut for fremgangsmåden, hvor Inatsisartut debatterer genåbningsplanen.

Hos støttepartiet Demokraterne mener fungerende formand Nivi Olsen, at Naalakkersuisut har arbejdet eksemplarisk under krisen. Hun mener, at IA´s utilfredshed bunder i misforståelser.

- Man startede med en god dialog i begyndelsen af krisen, men efterhånden som man er gået i gang med genåbningen, er man gået tilbage til en mere lukket fremgangsmåde, lød svaret fra Múte B. Egede.

Samarbejdspartiet ønsker nyt udvalg

Samarbejdspartiet kommer i sit ordførerindlæg med et meget konkret forslag med hensyn til samarbejdet. Partiet mener, at der fremadrettet er behov for et helt nyt udvalg:

- Et nyt udvalg hvor alle partier er repræsenteret, som arbejder med hele Covid-19 situationen nu og indtil den er overstået. Et ad-hoc-udvalg der sikrer input og arbejde hele vejen igennem de næste mange faser, står der i Samarbejdspartiets ordførerindlæg.

Hos Atassut er man ikke tilfreds med samarbejdet med Naalakkersuisut i øjeblikket:

- Vi håber da stadigvæk, at vi vil blive inddraget igen, i stedet for igen agere som den mest tavse regering i verden, skriver Atassut i sit ordførerindlæg.