Partier: Boligens ukrænkelighed skal beskyttes

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 31. marts 2020 - 13:15

Politiet skal have adgang til private hjem uden en dommerkendelse for at håndhæve regler om, hvor mange mennesker der må være forsamlet. Det fremgår at en hastelov, som Inatsisartut skal behandle onsdag.

Men den del skal pilles ud af lovforslaget, hvis det står til koalitionens støtteparti, Demokraterne, og det største oppositionsparti, Inuit Ataqatigiit.

- For det første så skal den del fjernes, hvor der bliver sat spørgsmålstegn ved boligens ukrænkelighed. Det kan vi ikke være med til. Og jeg tror heller ikke, at det er Naalakkersuisuts ønske. Vores krav er, at den del bliver sløjfet, siger Múte B. Egede, formand for Inuit Ataqatigiit.

Samme melding kommer fra Demokraterne:

- Det vigtigste, vi siger til hasteloven, der er, at vi slet ikke kan acceptere, at man kan komme ind i folks hjem uden dommerkendelse. Det er over grænsen, siger fungerende formand Nivi Olsen.

Skal hastebehandles onsdag

Også Partii Naleraq er i mod den omstridte paragraf 6 stk. 2, det oplyser Pele Broberg, der er medlem af Inatsisartut for partiet.

Paragraffen lyder således:

”Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at der uden rettens beslutning herom er adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1.”

Institut for Menneskerettigheder vurderer, at paragraffen kan bruges til at give politiet lov til at gå ind i private hjem, og det ønsker politikerne altså ikke at give lov til.

Heller ikke Samarbejdspartiet kan gå med til den del af forslaget:

- Jeg er meget sikker på, at vi efter en grundig debat ikke vedtager den del af lovforslaget. Men det viser lige præcis også, hvorfor det er så vigtigt at have alle partier og mennesker med i alle debatter omkring vidtgående politiske tiltag, skriver fungerende formand Tillie Martinussen på partiets hjemmeside.

Loven skal behandles onsdag, hvor Inatsisartut samles ekstraordinært, og der bliver ikke meget tid til at se lovforslaget efter i sømmene, da det skal første-, anden- og tredjebehandles samme dag.