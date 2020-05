Partier: Ændring i lov vil svække demokratiet

Merete Lindstrøm Tirsdag, 19. maj 2020 - 13:27

Ved dagens samling behandler Inatsisartut et forslag om ændring af loven, der omhandler de såkaldte paragraf 37 spørgsmål. Med ændringen tilføjes der tre muligheder for at undlade at besvare fremsatte spørgsmål. Punktet blev efter en længere debat i salen sendt i udvalg, før det kan 2. behandles.

På nuværende tidspunkt står der i lovteksten:

Ønsker et medlem af Inatsisartut at indhente oplysninger om et offentligt anliggende, kan dette ske ved spørgsmål til Naalakkersuisut.

I bemærkning til loven af 2010 står der, at det påhviler Naalakkersuisut som en embedspligt at afgive et retvisende og fyldestgørend svar, og Naalakkersuisut må om fornødent udfolde rimelige anstrengelser for at få et spørgsmål belyst nærmere.

Derfor er det uklart, hvorvidt det er en lempelse eller en skærpelse af adgangen til information, fortæller Tillie Martinussen fra Samarbejdspartiet.

-Der er ikke nogen tvivl om, at vi ser med stor skepsis på det her. Juristerne i Inatsisartut vurderer, at det er en skærpelse af pligten til at svare, men mon ikke man politisk vil bruge det som en undskyldning for ikke at svare, når man ikke ønsker det, siger hun til Sermitsiaq.AG

I forslaget skal der tilføjes følgende:

Stk. 2. Naalakkersuisut er ikke forpligtet til at besvare et spørgsmål, hvis:

Naalakkersuisut ikke er i stand til at tilvejebringe oplysninger til brug for besvarelsen, tilvejebringelse af oplysninger til brug for besvarelsen ville kræve et betydeligt forbrug af tid og ressourcer, eller de ønskede oplysninger er omfattet af tavshedspligt.

Pele Broberg fra Partii Naleraq er harm over, at man med rettelserne forsøger at indskrænke åbenheden.

- Den bevidste svækkelse af demokratiet, ved at kunne nægte vigtige oplysninger til folkevalgte er aldeles uacceptabelt, siger han til Sermitsiaq.AG og uddyber.

- at man udvider Naalakkersuisuts hemmelighedskræmmeri for at kunne klamre sig til magten, ved at kunne undvige tilsynet fra Inatsisartut ved at påstå, det er spild af tid at svare på spørgmål, er ligeledes ikke acceptabelt.

Tillie Martinussen bakker op om bekymringen.

-Vi har set, hvor meget lukkethed, der har været fra Naalakkersuisuts side og hvor slappe svar, der er blevet givet på lødige paragraf 37 spørgsmål. Vi har i den grad brug for åbenhed, og for at demokratiet trives, siger hun.