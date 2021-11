Alle partier stemmer for Finansloven

Merete Lindstrøm Tirsdag, 23. november 2021 - 16:34

For nogle af os føles det som om der stadig er længe til jul, men det afholdt ikke partiernes ordførere fra at sige tak for denne gang og glædelig jul, da finansloven blev vedtaget af et enigt Inatsisartut lidt før klokken 16 tirsdag.

Siumut meldte sig ud af forhandlingerne om forhandlingsloven med den begrundelse, at der var uenighed om Grønlands tilslutning til Parisaftalen.

LÆS OGSÅ: Finanslovsforhandlinger går i hårdknude

Alligevel kunne Siumut, som de også havde varslet, godt stemme for den samlede Finanslov for 2022, som blev enstemmigt vedtaget af de 19 stemmeberettigede inatsisartutmedlemmer, der var til stede.

Formanden savner politik

Efter afstemningen gik de fem partiers ordførere på talerstolen og ønskede hinanden, administrationen, tolke og hele befolkningen en god og fredfuld højtid og en glædelig jul.

Der blev talt om børnenes vilkår om kærlighed, nærvær, familie og varme, og der blev sendt en stor tak fra alle ordførere til de adminstrative medarbejdere i både inatsisartut og naalakkersuisut.

Sidste ord på efterårssamlingen kom fra formanden for Inatsisartut og alderspræsident Hans Enoksen (N), som erkendte, at han har savnet talerstolen, og at det ind imellem kan være svært, at man som formand for Inatsisartut ikke må tale politik i salen.

Han sluttede sin tale med en opfordring til lidt hygge som punktum for en god efterårssamling.

- Lad os få en kop kaffe og en lille bid at slutte denne dag af på, sagde Hans Enoksen.