Partier stærkt kritiske overfor departement-opgør

Thomas Munk Veirum Onsdag, 29. april 2020 - 15:00

I en række artikler har Sermitsiaq.AG i denne uge afsløret, hvordan Departementet for Erhverv med naalakkersuisoq Jess Svane i spidsen fik en advokat til at undersøge Skattestyrelsens administration af reglerne om obligatorisk pension.

Sagen handlede om manglende pensionsindbetalinger for op mod 75 millioner kroner, og advokatens konklusioner betød, at Departementet for Finanser ikke så anden udvej end bestille en ny advokatundersøgelse hos Kammeradvokaten.

De to advokater kom til modsatrettede konklusioner.

Formanden for oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit mener, at sagen vidner om manglende sammenhæng i Naalakkersuisut:

- Helt overordnet viser forløbet usammenhængende arbejde i Naalakkersuisut. Nogen sager får lov at sejle deres egen sø. Det er ikke på sin plads, at arbejde på den måde – uden koordinering - når der er tale om så vigtig en sag, der berører så mange mennesker, siger Múte B. Egede.

Uskønt med så lidt tillid

Samme toner lyder fra Samarbejdspartiet, hvor formand Tillie Martinussen er stærkt kritisk overfor forløbet:

- Det er super uskønt, at der er så lidt tillid mellem medlemmerne af Naalakkersuisut. Tænker de overhovedet på, at de arbejder for befolkningen, når de bekriger hinanden? Det er noget rod, og det er pinligt, at man ikke kan komme overens, siger Tillie Martinussen.

Hos Partii Naleraq er medlem af Finans- og Skatteudvalget Jens Napaattooq heller ikke tilfreds:

- Når man ser, at det ikke kun er mellem partierne, der er uenighed, men at Svane har lavet sin egen undersøgelse. Så er det en skandale oven i skandalen. Det er ikke god moral, lyder det fra Jens Napaattooq.

Det var en samlet opposition, der i januar var med til at kalde Vittus Qujaukitsoq i samråd om det daværende rod med opkrævningen af de penge, borgerne manglede at indbetale.

Udskyd ordningen

IA-formand Múte B. Egede vil fortsat følge sagen, siger han:

- Den her sag ser ikke ud til at være afsluttet. Hverken i forhold til spørgsmålet om tovtrækkeri mellem departementerne eller hvordan loven om obligatorisk pension bliver implementeret til dagligt. Vi vil i hvert fald følge sagerne tæt fremadrettet, siger Múte B. Egede.

Partii Naleraq ønsker, at ordningen med obligatorisk pension helt sættes på pause, og at indfasningen udskydes:

- Nulstil ordningen og forlæng fristen for at indføre den. Så kan man betale de penge tilbage, som er blevet opkrævet. Det kan være med til at hjælpe til under coronakrisen, siger Jens Nappaattooq.

Formand for finans- og skatteudvalget fra Siumut, Hermann Berthelsen, ønsker ikke at kommentere sagen for nuværende, siger han til Sermitsiaq.AG.