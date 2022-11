Alle partier er med i finanslovsaftale

Merete Lindstrøm, Thomas Veirum Mandag, 14. november 2022 - 11:14

- Jeg kan ikke understrege nok, hvor glad jeg er, og hvor godt det er for landet, at partierne har valgt at stå sammen om denne finanslovsaftaler, lyder det mandag fra naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA).

Hun fortæller på et pressemøde, at alle partierne i Inatsisartut er med i finanslovsaftalen, der fastlægger Landskassens budget for 2023.

Nathanielsen er også glad for, at finansloven nu giver et overskud:

- Vi startede forhandlingerne med et underskud på 70 mio. kr., og det er nu vendt til et overskud på seks mio. kr. i 2023, og det stiger i løbet af perioden, siger Naaja H. Nathanielsen.

Ifølge naalakkersuisoq er overskuddet kommet ved hjælp af øget indtægtsskøn og omprioriteringer.

I skemaet nedenfor fremgår det, at finanslovsaftalen nu opererer med et overskud på 6,1 millioner kroner i 2023 og hele 172,8 millioner kroner samlet over de kommende fire år.

Beløb med minus foran er indtægter/overskud. Naalakkersuisut

Penge til Tilioq og sprogsekretariat

Derudover er hun særligt glad for, at der er fokus på børn og unge i aftalen.

- Der har været bred politisk enighed om, at det er der vi skal lægge vores fokus, siger hun.

Nathanielsen fortæller videre, at der er også er blevet plads til et beløb til handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq og sprogsekretariatet.

Der er også sat penge af til hjemtransport af lig i kiste, hvis en person er død under behandling i udlandet.

Det fremhæver partierne om aftalen:

Agathe Fontain, IA: - Jeg vil gerne nævne, at vi har fået fjernet nogle afgifter og haft fokus på mere boligbyggeri på kysten. Der er også tiltag for unge, fordi vi står i en situation med for få hænder, som skal tage sig af mange andre. Derfor er det vigtigt at inddrage de unge - det gælder også unge fra de mere afsides steder.

Agathe Fontain, IA: - Jeg vil gerne nævne, at vi har fået fjernet nogle afgifter og haft fokus på mere boligbyggeri på kysten. Der er også tiltag for unge, fordi vi står i en situation med for få hænder, som skal tage sig af mange andre. Derfor er det vigtigt at inddrage de unge - det gælder også unge fra de mere afsides steder.

Hans Peter Poulsen, Siumut: Vi er stolte her i landet over, at vi har mulighed for at gå i skole og på sygehuset uden at betale for det. Hvis vi skal fastholde det, må vi udvikle vores virksomheder mere. Vi mener, vi må udvikle os mere inden for mineralindustrien og turisme. Vi er glade for at have sikret fundament for udvikling på erhvervsområdet samt at der i aftalen indgår, at der skal laves boligbyggeri andre steder i landet.

Jens Napãtôk', Naleraq: - Vi er glade for, at det er lykkedes at løfte unges muligheder for uddannelse ved byggeri af ungdomsboliger. Og vi er glade for, at der er landet et kompromis om konsulenttjenesten for fiskere og fangere. Der er også nogle kameler, vi må sluge. Med hensyn til ældreområdet er vi gået på kompromis med, at der først skal laves nogle udredninger, og så er der vandkraftværket i Tasiilaq, hvor vi må vente til næste år, før der kan afsættes yderligere midler.

Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit: Det er vigtigt for os at vise, at vi kan stå sammen som partier i en tid med krig i verden. Vi har stillet krav om, at finansloven er i balance, hvor vi har overskud næste år og over en fireårig periode. Der var et underskud på 70 mio. kr, da vi startede, så jeg er meget glad for, at vi i partierne i fællesskab har fundet en vej ud af det. Derudover skal det være billigere at leve i Grønland, og man er gået med til at fjerne kødafgiften. Det er vi glade for.

Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut: - Man kan nærmest kalde det en historisk aftale, fordi alle partier skriver under på aftalen. Man kan ikke få alt det, man ønsker. Vi kan ikke sige, vi er enige i alt, men vi vil gerne være med til at tage ansvar, fordi vi mener, det er vigtigt i de her tider. Vi var lige kommet over Covid-19, og så kom der krig.

Det er markant at partierne har fundet sammen om dette års finanslovsaftale. Sidste år meldte Siumut sig således ud af forhandlingerne om forhandlingsloven med den begrundelse, at der var uenighed om Grønlands tilslutning til Parisaftalen.

Året før var hverken IA eller Partii Naleraq med til de afsluttende forhandlinger. Samarbejdspartiet og Atassut forlod forhandlingerne endnu tidligere.