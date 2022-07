Partier i Avannaa: Unesco-området kan godt mindskes

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 15. juli 2022 - 09:08

Ifølge Anthon Frederiksen (N) sætter verdensarvslisten Unesco begrænsninger for mulighederne inden for byggeri ved Ilulissat, og han er klar til stille et forslag i kommunalbestyrelsen om, at kommunen dropper Unesco.

Sermitsiaq.AG har talt med de andre partier i kommunen, om hvad de mener om forslaget.

2. viceborgmester Sakio Fleischer fra Siumut siger, at partiet ikke har taget stilling til emnet endnu.

- Forslaget er ikke blevet fremlagt over for kommunalbestyrelsen, og vores gruppe har heller ikke drøftet emnet. Vi har ikke taget stilling til det, siger han.

Dækker for et stort areal

Lena Ravn Davidsen fra Demokraatit siger, at hendes parti heller ikke har drøftet emnet.

- Men jeg kan sige, at området sætter begrænsninger, og det har vi ofte drøftet internt. Unesco-området dækker et stort areal, og hvis man kan mindske det, kan det blive en stor fordel for Ilulissat. Men vi har ikke taget stilling til, om kommunen helt skal droppe Unesco, siger kommunalbestyrelsesmedlem Lena Ravn Davidsen.

Hos Inuit Ataqatigiit er man positive over for det kommende forslag.

- Selv om vi ikke har drøftet det helt specifikt, ser vi mulighederne for, at vi sammen kan løse det. Der kan være mere byggeaktivitet i Unesco-området. Men om vi helt skal droppe Unesco? Det har vi ikke besluttet os for endnu. Men vi vil støtte dem, der gerne vil åbne mulighederne, og som ikke sætter begrænsninger, i det område, siger Bendt B. Kristiansen.

Atassut: Ingen kommer på grund af Unesco

Atassuts Aqqalu Jerimiassen har tilbage i 2017 fremsat forslag om, at Unesco-området skal mindskes. Derfor er han glad for, at andre partier også kan se, at verdensarvslisten sætter begrænsninger for Ilulissat.

- Men vi har dog ikke taget den endelige beslutning om vi helt skal droppe Unesco. Men vi støtter forslaget på det grundlag, at området fylder for meget. Jeg har som turistoperatør spurgt turister i 2019, om de kommer til byen på grund af Unesco. Ikke en eneste turist har sagt, at de kommer til byen på grund af det. Der er stor behov for, at byen får flere muligheder inden for byggeri. Jeg kan sige, at Atassut støtter Anthon Frederiksens forslag med 95 procent, lyder det fra Aqqalu Jerimiassen.