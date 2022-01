Partier bag dansk finanslov vil undersøge racisme

Ritzaus Bureau Mandag, 24. januar 2022 - 15:05

Regeringen og partierne bag finansloven for 2022 - Enhedslisten, SF, De Radikale, Alternativet og Kristendemokraterne - er enige om at lave en handlingsplan mod racisme.

LÆS OGSÅ: Opgør med hverdagsracismen

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- I Danmark skal der være plads til at være den, man er. Derfor vil regeringen sammen med aftalepartierne bag finansloven lave en handlingsplan, der bekæmper racisme i dens mange grimme afskygninger.

- På mit eget område skal vi blandt andet blive endnu bedre til at håndtere hadforbrydelser, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i pressemeddelelsen.

I første omgang er det planen, at racismens omfang i samfundet skal afdækkes. Derefter indledes politiske drøftelser i anden halvdel af 2022.

På finansloven for 2022 er der afsat 8,2 millioner kroner i 2022 og 8,1 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 til en styrket indsats mod hadforbrydelser. Det er fra den pulje, at pengene til handlingsplanen mod racisme skal hentes.

Har længe været et problem

Racisme og hadforbrydelser har været et problem i Danmark i mange år. Og derfor er det på tide, at der sker noget. Det mener Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

- Vi har alle sammen set de forfærdelige videoer og hørt historierne om tilfældige mennesker, der bliver overfuset udelukkende på baggrund af deres hudfarve. Derfor er den her handleplan et vigtigt skridt for at sikre, at alle kan få lov til at være dem, de er.

- Viden om racismens omfang er essentielt, for at vi kan implementere de nødvendige tiltag og få sat en stopper for racisme. Det vigtigste er, at denne her handleplan ikke bare bliver et stykke papir, der samler støv i en skuffe. Det skal blive til virkelighed, og det er det, vi i dag forpligter os på, siger Rosa Lund.

De Radikales retsordfører, Samira Nawa, mener, at handlingsplanen skal bidrage til et mere trygt samfund.

- Det er ikke Danmark værdigt, at vi har borgere i landet, der oplever hadforbrydelser og afvisninger i nattelivet, på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet alene på grund af deres etniske ophav, siger hun.

Stor opbakning

Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) tilføjer:

- Det er afskyeligt, når mennesker udsættes for had og racisme på baggrund af den, de er, og vi skylder at forebygge, at det kommer så vidt. Det skal en handlingsplan være med til at sikre.

Sikandar Siddique, der er leder af Frie Grønne, er glad for, at der sker noget på området. Det har han længe efterspurgt.

- Det er enormt glædeligt, at partierne bag finansloven har fået øjnene op for, at Danmark har brug for en handleplan mod racisme.

- I Frie Grønne har vi kæmpet for en antiracistisk handleplan, siden partiet blev stiftet, og vi forlod faktisk finanslovsforhandlingerne, fordi finansministeren ringede og fortalte, at der ikke ville komme en handleplan, siger han i en skriftlig kommentar.