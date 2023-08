Et parti skiller sig ud: Underskud på 459.000 kroner

Redaktionen Torsdag, 10. august 2023 - 09:53

Aqqalu Jerimiassen har haft travlt den seneste uge med at fiske, ikke stemmer, men fisk. Så han lyder træt, da AG fanger ham i politikernes ferietid for at tale om noget så irriterende som et stort underskud, som fremgår af Atassut Landsorganisations partiregnskab.

Modsat de fleste andre partier i Inatsisartut kom Atassut ud af 2022 med røde tal i regnskabet. Årsregnskabet, der er revideret af Furesø Revision i Farum, viser et underskud på 459.000 kroner.

- Men det er ikke sådan, at vi er i fare for at gå fallit, slet ikke. Tværtimod har vi henover de seneste år forstået at spare på udgifterne, og vi er langt fra den situation, som vi var i for en del år siden, hvor vi havde en stor gæld, siger Aqqalu Jerimiassen.

Overfor AG bekræfter partiets revisor, Preben Rasmussen, at partiet er lykkedes med at vende skuden siden de mere dystre år, hvor der var en gæld på over en million kroner.

Stor digital satsning

Dykker man ned i Atassuts aktuelle årsrapport viser det sig, at indtægterne i 2022 har været mindre på grund af færre penge i offentligt tilskud, men til gengæld har partiet haft held med at reducere omkostningerne på en række områder. Egenkapitalen lyser dog igen rødt – et minus, der nu er på cirka 224.000 kroner.

