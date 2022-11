Parti håber på samfundssind: Pligt til at vende hjem

Redaktionen Torsdag, 03. november 2022 - 11:15

Der er ved at brede sig en udtalt krisestemning i sundhedssektoren, måske er den allerede i lys lue. Det skriver avisen AG.

Det største, akutte problem er bemandingen – udfordringerne med at rekruttere personale?

Det tema blev endevendt under en stor sundhedsdebat i Inatsisartut, som var affødt af et forslag fra Demokraternes Anna Wangenheim om at undersøge, hvorfor grønlandske læger og tandlæger ikke vender hurtigt hjem igen efter endt uddannelse i Danmark.

Ifølge Siumuts Hans Peter Poulsen bør lægerne overveje at udvise samfundssind:

- Vi kan ikke kræve, at de partout vender hjem og bruger deres uddannelse herhjemme. Men Siumut vil gerne være med til, at befolkningen føler et medansvar for tingene, og at vi er selvforsynende herhjemme. Hvis mange uddannede ikke vender hjem, har vi et stort problem, sagde han fra talerstolen og fortsatte:

- Vi mener, at vores med-grønlændere, som tager uddannelse uden for Grønland, bør føle det som en pligt at vende hjem og arbejde for det grønlandske samfund. Hvis de vendte hjem, ville vi alle sammen være med til at udvikle Grønland i den rigtige retning. Så spørgsmålet er, om vi ikke skal gøre noget for at få folk til at føle det som en pligt og bruge uddannelsen herhjemme? sagde Hans-Peter Poulsen under debatten, der blev streamet via Inatsisaruts tv-system.

