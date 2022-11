Parter indgår aftale og afblæser strejke

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. november 2022 - 13:43

En strejke kunne have lammet flytrafikken fra fredag i denne uge, men konflikten er nu afblæst. Det meddeler Air Greenland og Flyvebranchens Personale Union (FPU) i en fælles pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

De to parter har forhandlet i Forligsinstitutionen, efter at forhandlinger om en ny overenskomst var kuldsejlede.

Ifølge meddelelsen ønsker parterne ikke at udtale sig om indholdet af den nye aftale, men giver udtryk for, at de er glade for, at de med bistand fra Forligsinstitutionen er kommet i mål med en aftale om en 4-årig overenskomstperiode.

Aftalen betyder, at juletrafikken kan afvikles som planlagt.

Tilfredshed med aftalen

- Jeg er glad for, at vi nu kan se frem til, at vi nu i en lang periode kan fokusere på at skabe en attraktiv og konkurrencedygtig arbejdsplads, udtaler Air Greenlands hr direktør, Mads B. Christensen.

Fagforeningen udtrykker også tilfredshed med aftalen:

- Jeg er glad for, at vi har fundet hinanden til et godt resultat, som sikrer at både indsats og kvaliteten af vores medlemmers arbejde anerkendes, udtaler FPU's næstformand, Anders Mark Jensen.

Det er anden gang i år, at Air Greenland indgår en aftale med et fagforbund i Forligsinstitutionen, efter at der har været varslet konflikt mod selskabet. Før påsken i foråret var det Dansk Metal der havde varslet konflikt, da fagforeningen ønskede bedre vilkår til flymekanikerne.

Kønsneutral uniform indføres i 2023

Parterne oplyser, at der som noget helt særligt er aftalt, at der i løbet af 2023 indføres en såkaldt kønsneutral uniform for kabinemedarbejderne.

Den nye overenskomst kom i hus efter 29 timer i Forligsinstitutionen, og aftalen skal nu godkendes af de respektive kompetente forsamlinger.

Air Greenland-dirktør Jacob Nitter Sørensen er tilfreds og lettet over, at konflikten er afblæst.

- Jeg er lettet over, at vi kan gennemføre vores operationer efter planen. På vegne af både kunder og medarbejdere og selskabet er jeg utrolig lettet over, at vi nu kan afvikle juletrafikken som planlagt, og jeg vil gerne takke vores kunder for deres forståelse, udtaler Jacob Nitter Sørensen.