Parlament forkaster Mays brexit-aftale

Ritzaus Bureau / Reuters Tirsdag, 15. januar 2019 - 16:44

May siger i en erklæring umiddelbart efter den historiske parlamentsafstemning, at hun vil fremlægge realistiske forslag til EU i den nye situation.

Labourlederen Jeremy Corbyn siger, at May-regeringens nederlag er det største i parlamentet siden 1920'erne.

- En udtræden af EU uden en aftale må nu tages af bordet, siger Corbyn.

Mistillidsafstemning

Corbyn siger, at han vil have en mistillidsafstemning til Mays regering onsdag.

Lederen af det britiske underhus oplyser ifølge Reuters, at Underhuset onsdag skal tage stilling til en mistillidsafstemning mod May-regeringen.

Onsdagens debat vil vare ind til klokken 19.

Flere af Mays ministre siger i reaktioner, at de ikke er indstillet på at overdrage magten til Corbyn.

En gruppe af konservative parlamentarikere, der er imod EU, siger, at de vil gå imod en alternativ brexitstrategi, efter at Mays aftale er forkastet. De siger, at de i stedet ønsker, at briterne går efter en handelsaftale eller en udtræden på WTO-betingelser.

EU beklager

Talsmand for EU-præsident Donald Tusk siger efter brexit-afstemning i London:

- Vi beklager udfaldet af afstemningen, og vi opfordrer den britiske regering til at gøre det klart, hvad den ønsker med hensyn til det næste skridt snarest muligt, siger talsmand i en skriftlig udtalelse.

På Twitter skriver Tusk:

- Hvis en aftale er uopnåelig, og hvis ingen ønsker, at det ender uden en aftale, hvem vil så i sidste ende have modet til at sige, hvad den eneste sikre løsning er?

Dansk Industri

- Et britisk farvel til EU uden en aftale om samhandel vil være det værst tænkelige scenarie for danske virksomheder, der sælger deres varer i Storbritannien, lyder det fra Dansk Industri.

- En brat overgang vil uden tvivl få stor betydning for de mange tusinde danske virksomheder, som har samhandel med Storbritannien, og som bandt andet skal til at betale told og udfylde eksport- og importdokumenter, siger europapolitisk chef Anders Ladefoged i en pressemeddelelse.