Naalakkersuisoq: - Grønland får mange fordele ved at tiltræde Paris-aftalen

Jensine Berthelsen Søndag, 19. november 2023 - 09:59

- Vi har måttet vente pænt og udenfor døren på, at verdenssamfundet, inklusive Danmark og Færøerne, der er med i Paris-aftalen, taler om klimaforandringerne, specielt om Arktis.

- Nu bliver det muligt, at vi selv sætter ord på, hvad vi gennemgår, og nu kan vi selv vise verdenssamfundet, at vi er et ansvarligt land, der satser massivt på grøn energi, og at vi tager klimaforandringerne seriøst og vil tage del i arbejdet for at bekæmpe klimakrisen igennem Paris-aftalen, siger Kalistat Lund (IA) til Sermitsiaq.AG.

Borgeroplysning på vej

Det er mærkbart, at mange borgere føler sig utrygge ved, at Grønland nu er på vej ind i Paris-aftalen. Alene på de sociale medier er der heftige diskussioner om, hvilke konsekvenser der vil være forbundet med tiltrædelsen af aftalen.

Det er med til at skabe mange fordomme og mytedannelser om, hvordan vores hverdag vil blive, når landet træder ind i aftalen.

Naalakkersuisoq Kalistat Lund erkender at der ligger en stor opgave i at komme i dialog med befolkningen om, hvad landets tilslutning til aftalen betyder:

- Lige nu er vi i gang med at forberede os til den officielle meddelelse til FN, at vi nu vil tage del i arbejdet. Sideløbende er vi også gået i gang med at planlægge borgeroplysning om, hvad det kommer til at indebære, når landet tager sin del i Paris-aftalen. Det er nemlig vigtigt, at borgere kan forholde sig til aftalen på et oplyst grundlag, siger Kalistat Lund til Sermitsiaq.AG.

Borgeroplysningen kommer til at ske igennem de forskellige medier, tv, radio, trykte medier, de sociale medier og andre kanaler, hvor borgerne kan nås. Men medlemmet af Naalakkersuisut lover også, at de traditionelle borgermøder også kommer til at indeholde Paris-aftalen, når han rejser landet rundt i forbindelse med sit arbejde.

- Eksempelvis skal jeg til Qaanaaq til vinter i forbindelse med Pikialasorsuaq-aftalen. Der vil også blive plads til at drøfte Paris-aftale med borgerne, siger Lund til Sermitsiaq.AG.

En fordel at samtlige partier stemte for forslaget

Kalistat Lund er godt tilfreds med, at samtlige partier i sidste ende tilkendegav deres opbakning til forslaget om tiltrædelse af Paris-aftalen:

- Det forhold, at samtlige partier var enige om, at det er den vej, vi skal gå, er i sig selv et meget stort plus. Vi signalerer, at vi står sammen om sagen, og det forhold, at samtlige partier står bag, betyder nemlig også, at beslutningen kommer til at "overleve" valg til Inatsisartut, og vi på den måde også udviser stabilitet, påpeger Lund og fortsætter:

- Det er meget vigtigt, at verdenssamfundet kan regne med os, og at vi kan regne med dem. Vi står overfor meget store investeringer i grøn energi, eksempelvis vandkraftværket der skal forsyne Qasigiannguit og Aasiaat med ren energi og eksempelvis Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua, hvor vi satser på at levere grøn energi til storindustrier, siger Kalistat Lund (IA) og fortsætter:

- Men før de kan begynde at give afkast af sig, skal vi jo igennem store anlægsinvesteringer, og for at få gennemført store anlægsinvesteringer i milliardklassen, skal vi kunne trække på de internationale finansmarkeder, blandt andet gunstige låneoptagelser. Der vil vores chancer blive meget større, hvis vi har et kort, der kan fortælle, at vi er en del af Paris-aftalen, og at vores land er med til at tage del i ansvaret for at reducere CO2-emmissioner og menneskeskabt forurening, siger naalakkersuisoq Kalistat Lund til Sermitsiaq.AG.