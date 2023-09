Parasitter: Rensdyrene i Nuuk-området har store mængder parasitter

Jensine Berthelsen Søndag, 03. september 2023 - 08:09

Igennem flere år er det blevet meddelt, at mange af rensdyrene har parasitter, især hos rensdyrbestandene i Nuuk-området. I år er ingen undtagelse. Parasitterne stortrives på rensdyrene og formerer sig lystigt og hurtigt, da smitten med parasitterne er meget nem.

Parasitterne kaldes "sarcocyster" og ses som tynde hvide striber, der ligner riskorn i kødet.

LÆS OGSÅ: Naturinstituttet mangler midler til optælling af rensdyr

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland oplyser til Sermitsiaq.AG, at der ikke er forskning om, hvorfor rensdyrene i bestemte landområder er så hårdt ramt af disse parasitter.

Kødet kan godt spises, men med forbehold

Konsekvenser af at spise inficeret kød omfatter diarre, feber, opkast, muskelsvaghed og muskelsmerter.

Forskning viser dog, at man ved at gennemkoge eller gennemstege inficeret kød, sagtens kan spise kødet, for parasitterne dør af varme, der er over 75° Celsius:

- Det anbefales ud fra et forsigtighedsprincip, at alt kød fra vildt opvarmes til en kernetemperatur på 75° Celsius. Denne varmebehandling vil dræbe eventuelle parasitter. Kød, der er tilstrækkeligt gennemkogt eller gennemstegt, har en grå eller gråbrun farve.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland gør også opmærksom på at frysning, røgning eller tørring af kød ikke dræber trikiner, bændelorm eller sarcocyster.

Vi kan hjælpe rensdyrene

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland gør opmærksom på, at vi rent faktisk kan hjælpe rensdyrene ved at handle korrekt, i tilfælde af nedlæggelse af rensdyr, der har parasitter, som vi ikke agter at tage med hjem.

Brænd al kød og kadaver fra inficerede dyr på stedet

Pak hele det inficerede kød samt kødbenene og begrav det mindst en meter under jordens overflade og dæk området til med sten.

Pak hele det inficerede kød samt kødbenene og sænk det i havet, hvor rovdyr ikke kan nå det.

Rådet fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland er at man IKKE efterlader kødet og kadaveret i den fri natur, hvor rovdyr og ådselsædere kan spise det og dermed bringe det videre i naturens system.

Lad være at give din hund kødben fra inficerede dyr

Parasitterne formerer sig hastigt og er i stand til at flytte til en anden "vært" meget nemt. I jagtsæsonen er der også en del mennesker, der forkæler deres kæledyr med råt kød og ben.

- Du skal også være opmærksom på at dine hunde – lige som dig selv – kan blive syge ved at spise smittet kød, lyder det fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland.

- Kød fra vildt, som ikke er gennemstegt, bør ikke efterlades i naturen eller bruges til fodring af hunde. Begge dele vil kunne bidrage til videreførelse af parasitterne, fordi deres livscyklus afhænger af rovdyr (f.eks. ræv og hund) og ådselædere.