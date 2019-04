Pant på fiskegarn kan være på vej

W. Turnowsky og J. Schultz-Nielsen Mandag, 01. april 2019 - 07:56

Der skal renses op i spøgelsesgarn. Det er Naalakkersuisut og IA enige om.

Det er IA's ordfører Aqqaluaq B. Egede, der har fremlagt et forslag om, at der skal udarbejdes en indsatsplan mod spøgelsesgarn.

- Vi har over flere år været vidende om oprensningsbehovet af havets bund for spøgelsesgarn, skriver han i begrundelsen til sit forslag.

- Jeg mener at de midler der er afsat til rensning af havets bund ikke står i mål med omfanget af mistede redskaber. Vi er nødt til at handle.

Forurener og fisker videre

Og naalakkersuisoq for natur og miljø, Siverth K. Heilmann (A) er enig i, at spøgelsesgarnene udgør et problem på mere end en måde.

- De efterladte og mistede fiskeredskaber er problematiske, fordi de kan blive ved med at fiske, længe efter at deres ejermænd har mistet dem. De fisk der ender i de mistede fiskegarn går til i garnet i stedet for eksempel at indgå i en fiskeproduktion og den plastik, nettene er lavet af, er med til at forurene vores havmiljø, skriver han i sit svarnotat.

Siverth K. Heilmann er derfor med på, at der skal udarbejdes en indsatsplan mod de tabte garn og fiskeredskaber. Dog vil han gerne vente med at være klar til forårssamlingen næste år, hvor Aqqaluaq B. Egede (IA) har foreslået, at dem skal være klar til efteråret.

- Naalakkersuisut mener, at der er brug for øget og bedre oplysningsarbejde om vigtigheden af at mindske tab af fiskeredskaber, samt øget fokus på rapportering, registrering samt opsamling af tabte fiskeredskaber.

Pantordning

- En løsning som kan overvejes i regi af Miljøfonden for at skaffe yderliggere midler til oprensning af fiskegarn og andre fiskeredskaber i hele landet kan være en pantordning. Ved en pantordning pålægges en pant ved køb af et fiskegarn,og ved indlevering af det udtjente garn udbetales panten igen. Fordelen ved en pantordning er, at den giver et incitament til både at bringe sit eget udtjente garn retur og samtidig tilskynde til at indsamle andet brugt fiskegarn, skriver han i svarnotatet.