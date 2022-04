Paneeraq Olsen får ny departementschef

Kassaaluk Kristensen Fredag, 01. april 2022 - 15:12

Paneeraq Olsen har fundet sig en ny departementschef.

Det bliver psykolog Heidi Lindholm, der skal varetage ansvaret som chef for Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familie, Paneeraq Olsens departement per 1. maj.

Heidi Lindholm kommer fra en stilling som privatpraktiserende psykolog i Nuuk. Hun har tidligere haft tilsvarende stillinger inden for blandt andet ungdomspsykiatrien og studenterrådgivning. Hun har også været aktiv inden for foreningsarbejdet.

Hun er uddannet som cand. psych. og specialist i børneneuropsykologi.

Det skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Heidi Lindholm har fra sit virke et meget stort og personligt kendskab til befolkningens levevilkår og udfordringer

- Hun har fra sit lange arbejde som psykolog over hele landet en stor viden om bl.a. hvordan traumer og sorger påvirker ikke mindst børn og unge, og jeg er sikker på, at det er en viden, som vil blive nyttig i vores kommende arbejde, siger Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familie, Paneeraq Olsen i en pressemeddelelse.

Ønsker indsats mod selvmord

Heidi Lindholm har tidligere gjort sig bemærket, da hun valgte at skrive til Inatsisartut i et opråb om at styrke indsatsen mod selvmord.

Opråbet kom i 2018, hvor Heidi Lindholm mente, at indsatsen mod selvmord har forfejlet, og at politikerne bør gøre mere for at hjælpe udsatte unge.

En af det større opgaver, som departementet for børn og unge skal færdiggøre denne valgperiode er at udarbejde en strategi mod selvmod i landet.