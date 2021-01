Pandemi-trussel: Det kan vare længe endnu

Redaktionen Torsdag, 21. januar 2021 - 14:19

Vi sidder på landslæge Henrik L. Hansens kontor i Landslægeembedet i Grønland, som har til huse i det gamle amerikanske konsulat overfor Selvstyretårnet i Nuuk.

Det er fredag, og det er sidst på eftermiddagen.

Overfor AG's udsendte sidder Henrik L. Hansen og læge Paneeraq Noahsen, der er i en uddannelsesmæssig stilling i samfundsmedicin, skriver avisen AG.

Selvom de to har travlt, har de indvilget sig i at stille op til et interview med AG, og understreger dermed igen den informationsvillighed, der har præget embedet, siden coronaen slog til.

Mandagen forinden blev den længe ventede vaccinering mod covid-19 skudt i gang. Først i Nuuk og dagen efter i Ilulissat. I Nuuk blev den under stor bevågenhed indledt i Pleje- og Aktivitetscenteret Ippiarsuk, da 79-årige Sofie Hegelund blev vaccineret som den første herhjemme med vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Og allerede inden ugen var omme, var 1305 personer i de to byer blevet vaccineret.

Og med en ny forsyning af vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som blev modtaget fra Danmark i sidste uge, er vaccinationen i Qaqortoq, Sisimiut og Aasiaat af udsatte borgere og medarbejderne i ældreplejen og på sundhedscentrene nu på trapperne. Men trods det, er det fortsat usikkert, hvornår alle, der er over 16 år og som ikke er gravide eller ammende, vil få tilbudt vaccinen.

- Det tør vi ikke at sige nu, fordi det er så usikkert, hvor hurtigt der vil komme vacciner til Grønland. Der er simpelthen ingen, der kan svare på det lige nu. Men vi håber på, at der i løbet af foråret vil begynde at komme væsentligt flere vacciner. Specielt af en type, som vi nemmere kan anvende ude i de mindre byer og i bygder, som ligger langt fra de store byer, siger landslæge Henrik L. Hansen med henvisning til den nye vaccine fra Moderna, som stiller mindre krav til opbevaring og håndtering end fra vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

