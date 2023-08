Pan-ArcticVision: Katuaq er klar til arktisk melodi grand prix i Nuuk i 2024

Verdens første Pan-Arctic Vision skete for nyligt. Det kan have været en engangsarrangement, men håbet fra arrangørerne er at den er kommet for at blive.

Jensine Berthelsen Mandag, 14. august 2023 - 14:54

Grønland var under musikkonkurrencen "Pan-Arctic Vision" repræsenteret med bandet NUIJA, der har base i Nuuk.

Hvis arrangøren og ejeren af det splinternye koncept med musikkonkurrencen, Nordting, der har base i det nordlige Norge vælger at fortsætte til næste år, kan Katuaq sætte rammerne for næste Pan-ArcticVision i Nuuk:

- Vi er i gang med at evaluere arrangementet, det var vildt, det var godt og vi fik masser af arktisk musik, og det er helt klart vores vurdering at arrangementet bør fortsætte, siger en glad Asmus Sjølie Sveen, der er kunstnerisk leder for Nordting til Sermitsiaq.AG.

Følgende partnere var med til at realisere Pan-Arctic Vision: Varangerfestivalen, Vadsø, Finnmark (NO)

Anchorage Museum, Anchorage, Alaska (US)

Yukon Arts Centre, Whitehorse, Yukon (CA)

Music Yukon, Whitehorse, Yukon (CA)

Katuaq, Nuuk, Kalaallit Nunaat (GL)

Nordens hus, Tórshavn, Føroyar (FA)

Hiljaisuus ry, Kaukonen, Sápmi/Northern Finlandd (FI)

Pikene på Broen, Kirkenes, Finnmark (Russian exile contact) (NO)

Kaktus, Akureyri, Norðurland (IS)

Artlab Davvi, Northern Norway/Sápmi (NO)

Katuaq har kapacitet til sådanne arrangementer

Direktør i Katuaq, Arnakkuluk Jo Kleist tilkendegiver, at kulturhuset vil kunne rumme sådan størrelse arrangement som Pan-ArcticVision er:

- Vi skal først og fremmest ønske NUIJA tillykke med sejren og takke gruppen for at repræsentere Grønland på så flot vis. Lige nu afventer vi Nordting, der er arrangør og ejer af konceptet om, hvad de beslutter sig for skal ske fremover, men ja, Katuaq vil kunne rumme sådan en arrangement, siger Arnakkuluk Jo Kleist til Sermtisiaq.AG.

Så spørgsmålet om en arktisk melodi grand prix skal fortsætte fremover er et spørgsmål der endnu ikke findes svar på, men Nordting og Katuaq er indstillet på en fortsættelse.