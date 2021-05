Palle Jerimiassen: Ser frem til debatten om kommunens fremtid

Redaktionen Søndag, 23. maj 2021 - 09:06

Der har under valgkampen været røster om behovet for revurdering af hvorvidt Avannaata Kommunia bør deles op til flere kommuner, og nu er der en underskriftsindsamling i gang for at få delt kommunen til to kommuner, skriver avisen Sermitsiaq.

Borgmester Palle Jerimiassen (Løsgænger) vil ikke forholde sig til kravet, andet end at han ser frem til debatten:

- Der skal ikke herske tvivl om at den tidligere kommunalbestyrelse har bestræbt sig på at alle borgere i hele kommunen bliver behandlet ens og retfærdigt. Den nye koalition i kommunen har planer om at fortsætte den linje, men jeg registrerer at der er kritiske røster og påstande om at Ilulissat bliver favoriseret, ligesom der har også været kritiske røster om kommunens nuværende sammensætning under valgkampen, så noget tyder på at vi bør og skal tage denne drøftelse op til debat over hele kommunen, siger borgmester Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.

