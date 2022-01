Palle Jerimiassen: Bredt samarbejde er lykkes godt

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 01. januar 2022 - 11:53

Løsgængeren, Palle Jerimiassen, funderer over kommunens borgmesterkamp i april og maj efter kommunalvalget i april 2021.

Kampen om borgmesterposten i Avannaata Kommunia efter valget til kommunalbestyrelsen i april 2021 har mildt sagt været dramatisk.

Minik Høegh-Dam, som havde flest personlige stemmer i Siumut, stod til at overtage posten efter Palle Jerimiassen. En kommende retssag i landsretten skabte dog røre, hvor Palle Jerimiassen valgte at melde sig ud af Siumut. I stedet blev det Sakiu Fleischer fra Uummannaq, der stod til at sidde på borgmesterstolen.

I ellevte time lykkedes det Palle Jerimiassen at lande en aftale med Inuit Ataqatigiit, Atassut, Demokraatit og Naleraq. Han er dermed borgmester for kommunen som løsgænger nu.

- Det har været udfordrende at beslutte sig for at blive løsgænger efter valget. Og det kom hårdt på prøve under forhandlinger om borgmesterposten, siger Palle Jerimiassen kort om perioden.

Godt og bredt samarbejde

Med Inuit Ataqatigiit, Atassut, Demokraatit og Naleraq bag sig har Palle Jerimiassen en solid koalition i Avannaata Kommunia. Og han mener, at sådan en konstellation baner vej for god udvikling for kommunen.

- Jeg mener, at det er lykkedes godt for mig at skabe nye samarbejdspartnere politisk. Det skaber tryghed, og jeg er glad for det tætte samarbejde, hvor vi arbejder mod samme mål for kommunen, siger borgmesteren.

Han glæder sig til det nye år, og påpeger, at et tæt samarbejde med befolkningen står øverst på hans liste.

- Jeg glæder mig til at udvikle kommunen sammen med borgerne. Alle i samfundet ønsker en tryg tilværelse og bedre service. På vegne af kommunalbestyrelsen glæder jeg mig til at samarbejde med borgerne om det, siger han.

Politisk vil han arbejde for flere ting for at udvikle Avannaata Kommunia. Men tre ting ligger øverst: