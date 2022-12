Palle Jeremiassen: Udfordringer i børne- og ungeområdet

Kassaaluk Kristensen Mandag, 26. december 2022 - 11:43

Året 2022 er ved at være omme. Sermitsiaq.AG har spurgt borgmestrene om, hvordan året er gået for deres kommune, og hvad kommunalbestyrelsernes mål for det nye år er. Her kan du læse borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassens (Løsgænger) svar.

Det har været et travlt år.

Så kort og kontant beskriver borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen (Løsgænger) året 2022, der synger på sin sidste vers.

Konkret har kommunen haft større fokus på forebyggelse af selvmord i kommunen. Kommunen har etableret en tværfaglig forebyggelsesgruppe, der har repræsentanter fra kommunen, politiet, tandklinikken, sundhedsvæsenet og familiehuset. Gruppen har endvidere frivillige, der alle brænder for forebyggelse af selvmord.

Borgmester i Avannaata Kommunia beretter dog, at der fortsat er store udfordringer i børne- og ungeområdet generelt.

Kommunalt rejsehold

- Der er desværre stadigvæk for mange sager og et stort pres på vores personale. Selvom vi laver mange tiltag, så stiger tallene fortsat og det er trist. Man kunne formode, at med mere økonomisk formåen hos de enkelte, så ville tallet falde, men det gør de ikke, siger Palle Jeremiassen om de mange sociale sager, der vedrører børn og unge.

Med en kommune, der strækker sig fra Ilulissat til Qaanaaq, er det ikke en let sag at koordinere sagsbehandlingen af de mange sager.

Kommunen har etableret et rejsehold med tre socialrådgivere. Det kommunale rejsehold rejser rundt i kommunen og bistår sagsbehandlere i deres arbejde og laver sidemandsoplæring i byerne.

Klar til lufthavn

Avannaata Kommunia vil i det nye fortsætte sit arbejde med forebyggelse af selvmord og sagsbehandling af de mange socialsager.

Udover det er der tre fokusområder, som kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia vil arbejde.

De er:

Flere boliger alle steder i kommunen, så venteliste til boliger bliver mindre

Gøre klar til den kommende lufthavn

Gennemgå den stive administrationssystem og få bedre arbejdsgange som gavner befolkningen og vores medarbejdere.

Frem til da bruger borgmester Palle Jeremiassen julen til at være sammen med sin familie, og deltage til de kommunale arrangementer, som kommunen har stået for.