Palle Jeremiassen: Lad os bruge kræfterne til udvikling

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 19. maj 2021 - 12:51

En samlet kommune er stærkere, og har flere muligheder for at udvikle sig, end en kommune der splittes og skilles ad.

Det mener borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen.

- I stedet for at bruge kræfter på at skille kommunen, så ønsker jeg mere, at vi bruger kræfter til at samle sammen, så kommunen kan udvikles mere, siger han og fortsætter:

- Vi har i vores koalitionsaftale allerede aftalt, at ikke kun borgmesteren, men også udvalgsformænd og medlemmer rejser oftere til byer og bygder, så inddragelsen af borgere bliver mere kontinuerlig, siger Palle Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Han har de seneste fire år været i flere byer, men har måttet aflyse rejser op til flere gange på grund af dødsfald i det nære familie.

Flere penge til andre byer

En borger i Avannaata Kommunia, Arnannguaq Hendriksen har fredag igangsat en underskriftsindsamling da hun ønsker, at Uummannaq, Upernavik og måske Qaanaaq bliver en kommune for sig, fri for Ilulissat.

Begrundelsen er, at Avannaata Kommunia forfordeler Ilulissat, så andre byer ikke nyder godt af kommunens store udvikling de seneste fire år.

Den netop genindsatte borgmester påpeger dog, at snakken bør debatteres på baggrund af fakta.

- De seneste par år har vi bevilget lidt flere midler til andre byer end tidligere. Og vi har fortsat planer om at bevilge mere, så byggeriet og udviklingen ikke går i stå i de steder. Udfordringen ligger i, at vi mangler entreprenører de steder, der kan tage alt arbejdet, siger Palle Jeremiassen.

Sætter tanker i gang

Palle Jeremiassen erkender dog, at underskriftsindsamlingen sætter tanker i gang hos ham.

Blandt andet erkender han, at der er nok lidt informationer om, hvad kommunen laver i hver enkelt by. Også inddragelse af borgere i forhold til kommunens arbejde bør styrkes, mener han.

- Lige så snart vi modtager underskriftsindsamlingen, så vil vi i kommunalbestyrelsen drøfte problemstillingen. Men vi har allerede planer om at inddrage mere og rejse mere i denne valgperiode, siger han.