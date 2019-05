Palle Jeremiassen: Eqaluk har ret

Walter Turnowsky Fredag, 31. maj 2019 - 11:00

Det skabte stor opmærksomhed, da Kim Kielsens nu tidligere ministersekretær, Eqaluk Høegh på facebook offentliggjorde en video, hvor han i skarpe vendinger kritiserer den hidtidige indsats mod seksuelle overgreb.

Videoen er i skrivende stund blevet set 36.000 gange. Men på trods af den store opmærksomhed i offentligheden, så hat det hidtil været småt med officielle politiske reaktioner.

Nu tager borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen (S) imdlertid bladet fra munden.

- Eqaluks udmeldinger er korrekte, ja, vi har store udfordringer, som vi skal have løftet indenfor børneområdet. Vi har en enorm tung opgave. Vi påtager os ansvaret og vi løber heller ikke fra ansvaret, siger han i en pressemeddelelse.

- Vi erkender, at de indsatser, vi har lavet indtil nu, ikke har været tilstrækkelige, men vi siger også, at vi til dagligt kæmper en stor kamp for at forbedre børnenes vilkår.

Samtidig opfordrer Palle Jeremiassen dog til, at Eqaluk Høegh og andre går ind i et konstruktivt samarbejde for at løse problemerne.

- Fra Kommunens side har vi igennem flere år gjort en massiv indsats på området og der er ligeledes blevet brugt masser af midler og arbejdskraft fra kommunens side. Avannaata Kommunia bruger over kr. 200.000.000 om året til børneområdet nu. Derfor mener jeg, at udmeldingerne om, at der ikke bliver gjort noget ikke er i trit med virkeligheden. Når man laver så bastante udmeldinger, så må man også komme med forslag til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes og bedre.

Hvad med krænkerne?

- Der er også et vigtigt spørgsmål, som vi er nødt til at tage med i diskussionen, hvorfor er det altid kommunens skyld, når der sker krænkelser, hvor er krænkerne henne, hvorfor er det ikke deres skyld, det er jo dem der krænker børnene, hvor er den personlige ansvar henne og hvor står resten af befolkningen henne?

- Der er noget grueligt galt, vi må som samfund stille os det spørgsmål, om vi som samfund er blevet så svækkede, at vi ikke længere kan varetage ansvaret over for vores egne børn. Er det kun det offentlige, der kan løse opgaven?

- Sagens kerne er jo, at krænkelserne sker i hjemmene og det er de enkelte menneskes afskyelige adfærd, der er årsagen til det hele og det er krænkerne selv, der totalt skal ændre adfærd og straffes for deres forbrydelser. Hvis krænkerne ikke ændrer adfærd, vil problematikken altid vende tilbage, uanset hvor mange resurser myndighederne bruger på forebyggelse og andre tiltag.

- Et stærkt samfund, du og jeg, os alle sammen, arbejder sammen for at forhindre, at et barn bliver krænket og sender et stærkt signal om, at man ikke accepterer krænkelser af børn.

- Vi vil meget gerne bruge mange resurser og kræfter for at bekæmpe misbrug og krænkelser og derfor er vi også meget glade for, at der er nogen i samfundet, der nu også har fået nok og vil gerne være med til ændre på tingene og vi vil meget gerne samarbejde med jer.

