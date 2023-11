Palæstinensisk leder kræver våbenhvile under Blinken-besøg

Ritzaus Bureau Søndag, 05. november 2023 - 15:48

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har søndag holdt møde med lederen af Det Palæstinensiske Selvstyre, Mahmoud Abbas, i Ramallah på Vestbredden.

Det viser billeder viderebragt af Det Palæstinensiske Selvstyre.

- Udenrigsministeren genbekræftede USA's indsats for at levere livreddende humanitær hjælp og genoptagelsen af basale tjenester i Gaza (...), står der i en gengivelse af mødet fra USA's udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Blinken understregede ifølge ministeriet også, "at palæstinensere ikke må fordrives med tvang".

Kræver stop for angreb

Imens fordømte Abbas det, som han kaldte et "folkedrab" over for Blinken. Han krævede et stop for israelske angreb i Gaza.

- Jeg har ikke ord, der kan beskrive det folkedrab og den ødelæggelse, som vores palæstinensiske folk lider under i Gaza, sagde Abbas ifølge det palæstinensiske nyhedsbureau Wafa.

Blinken er på en diplomatisk rundtur i regionen og har blandt andet holdt møde med arabiske udenrigsministre lørdag i Jordans hovedstad, Amman.

Fredag var han i den israelske storby Tel Aviv og mødtes med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu. Her blev idéen om en "humanitær pause" i Gaza drøftet. Men Netanyahu var foreløbig afvisende over for en "midlertidig våbenhvile".

Tiltagende uro på Vestbredden

Mødet med Abbas var ikke annonceret i den første plan for Blinkens tur til Mellemøsten.

Det er anden gang, at Blinken mødes med Abbas siden den seneste opblussen i den årtier lange konflikt.

Men det seneste møde mellem de to fandt ikke sted på Vestbredden. Det blev afholdt i Amman 13. oktober.

Mens det meste fokus har været på situationen i Gaza, er uroen også tiltagende på Vestbredden.

Efter et møde med Jordans kong Abdullah udtrykte Blinken "bekymring vedrørende den tiltagende vold på Vestbredden" ifølge en udtalelse, som nyhedsbureauet AFP bringer.

1400 israelere dræbt under terrorangreb

Over 150 palæstinensere er blevet dræbt i sammenstød på Vestbredden med israelske soldater og bosættere siden 7. oktober ifølge Det Palæstinensiske Selvstyre.

Det var 7. oktober, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas angreb Israel.

1400 personer blev ifølge Israel dræbt den dag, mens Hamas også tog over 240 personer som gidsler.

Siden har Israel udført bombardementer af Gaza. Den seneste tid er også angreb via landjorden blevet optrappet.

Gazas sundhedsmyndigheder oplyser søndag, at knap 9800 palæstinensere er blevet dræbt siden da.