Pædagogudannelsen: Mange ansøgere giver plads til flere

Jensine Berthelsen Søndag, 16. juli 2023 - 11:42

Det betyder, at SPS har fået plads til flere studerende, og at du stadig har chancen for at søge ind på uddannelsen, oplyser områdeleder Laila Thorsen til Sermitsiaq.AG

Den nye ansøgningsfrist er den 31. juli 2023.

Normalt er ansøgningsfristen den 1. marts, men i kraft af at uddannelsen nu vil oprette et ekstra hold, kan man således sende sin ansøgning helt frem til slutningen af måneden.

Sådan er optagelseskravene

SPS gør opmærksom på følgende optagelseskrav:

Have bestået Socialassistentuddannelsen med min. karakteren D/4.

Have bestået en gymnasial uddannelse med et gennemsnit på mindst 4,5 og min. karakteren D/4 i skriftlig dansk på A-niveau.

Have en anden relevant uddannelse på gymnasialt niveau.

Man kan også komme ind på dispensation

SPS oplyser at hvis man ikke opfylder kravene, så kan man søge dispensation om individuel vurdering og dokumentation for faglig opgradering. Dispensationen skal være begrundet og stiles til rektor. Brevet kan suppleres med individuelle samtaler med ansøgeren.



Set i lyset af mangel på uddannede pædagoger i landets institutioner, men ikke mindst set i lyset af at den rekordstore tilslutning til uddannelsen har givet plads til endnu et hold, håber SPS at muligheden vil blive taget godt imod

- Vi glæder os til at høre fra nye ansøgere og vil gerne byde dem velkommen som en del af vores kommende hold, slutter Laila Thorsen der er områdeleder for SPU, DPU, SAU, RAU & RSA-uddannelserne.

Se SPS hjemmeside ved at trykke HER!