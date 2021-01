Pædagoger får egen informationssite

Redaktionen Torsdag, 14. januar 2021 - 17:59

Pædagogisk personale i hele Grønland har nu et sted at hente pædagogiske værktøjer til arbejdet med børn i førskolealderen. Det oplyser uddannelsesstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hjemmesiden er en del af uddannelsesportalen iserasuaat.gl, som allerede anvendes af lærere og undervisere i folkeskolen, GUX og Majoriaq.

Samme sted kan nu benyttes af pædagoger i førskole- og dagplejeinstitutioner.

- Det har længe været en målsætning for os at kunne give pædagogerne i Grønland en fælles informationsplatform. Hjemmesiden har været undervejs et par år, og vi er glade for at den nu er en realitet, så pædagogerne kan følge med i hvilke tiltag og projekter, vi arbejder med inden for deres område, siger styrelseschef i uddannelsesstyrelsen, Simon Lennert i en pressemeddelelse.

Uddannelsesstyrelsens afdeling for førskoleområdet udvikler de materialer og pædagogiske værktøjer, som publiceres på hjemmesidet.